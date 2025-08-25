Практика судів
У Китаї створюють першого у світі «вагітного робота» зі штучною утробою

07:00, 25 серпня 2025
Робот зможе виношувати плід і навіть народжувати.
У Китаї створюють першого у світі «вагітного робота» зі штучною утробою
У Китаї працюють над створенням першого у світі «вагітного робота» — гуманоїда, обладнаного штучною утробою. Про це повідомляє Chosun Ilbo.

Такий пристрій здатний виношувати плід протягом 10 місяців і навіть здійснювати пологи. Прототип планують презентувати вже наступного року, а його орієнтовна ціна становитиме близько 100 тис. юанів (приблизно 13,7 тис. доларів).

Як працюватиме технологія

Ключем до проекту є штучна утроба — середовище, заповнене амніотичною рідиною, у якому розвивається ембріон. Харчування відбувається через спеціальний шланг, що імітує пуповину.

За словами розробника, доктора Чжан Ціфена з Технологічного університету Наньян у Сінгапурі, сама технологія вже досягла зрілого етапу, а головне завдання зараз — імплантувати утробу в тіло робота.

У 2017 році дослідники з Дитячої лікарні Філадельфії продемонстрували можливості подібної системи, виростивши передчасно народжене ягня у так званому «біомішку». Через чотири тижні тварина почала розвиватися природно. Однак нинішні експерименти були ближчими до інкубатора, тоді як китайські вчені прагнуть до повного процесу вагітності.

Етичні та правові виклики

Чжан зазначив, що команда вже проводить консультації з владою провінції Гуандун щодо правових та етичних аспектів. Він визнає: питання запліднення яйцеклітин і перенесення ембріона в штучну утробу ще залишаються відкритими.

