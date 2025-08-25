В Китае создают первого в мире «беременного робота» с искусственной утробой

Робот сможет вынашивать плод и даже рожать.

В Китае работают над созданием первого в мире «беременного робота» — гуманоида, оснащенного искусственной утробой. Об этом сообщает Chosun Ilbo.

Такое устройство способно вынашивать плод в течение 10 месяцев и даже осуществлять роды. Прототип планируют представить уже в следующем году, а его ориентировочная цена составит около 100 тыс. юаней (примерно 13,7 тыс. долларов).

Как будет работать технология

Ключом к проекту является искусственная утроба — среда, заполненная амниотической жидкостью, в которой развивается эмбрион. Питание осуществляется через специальный шланг, имитирующий пуповину.

По словам разработчика, доктора Чжан Цифэна из Технологического университета Наньян в Сингапуре, сама технология уже достигла зрелого этапа, а главная задача сейчас — имплантировать утробу в тело робота.

В 2017 году исследователи из Детской больницы Филадельфии продемонстрировали возможности подобной системы, вырастив преждевременно рожденного ягненка в так называемом «биомешке». Через четыре недели животное начало развиваться естественным образом. Однако нынешние эксперименты были ближе к инкубатору, тогда как китайские ученые стремятся к полному процессу беременности.

Этические и правовые вызовы

Чжан отметил, что команда уже проводит консультации с властями провинции Гуандун относительно правовых и этических аспектов. Он признает: вопросы оплодотворения яйцеклеток и переноса эмбриона в искусственную утробу все еще остаются открытыми.

