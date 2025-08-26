Практика судів
У Німеччині Apple звинуватили у грінвошингу через Apple Watch

18:44, 26 серпня 2025
Регіональний суд Франкфурта вказав, що американська технологічна компанія вводила споживачів в оману.
Джерело фото: Andres Urena / Unsplash
У Німеччині компанія Apple більше не може рекламувати свій Apple Watch як «вуглецево-нейтральний продукт». Таке рішення ухвалив регіональний суд Франкфурта, визнавши, що подібні твердження вводять споживачів в оману та порушують законодавство про конкуренцію, пише Reuters.

Apple позиціонувала годинник як «наш перший вуглецево-нейтральний продукт», проте судді відзначили, що підстав для цього немає. Компанія обґрунтовувала заяву кліматичним проєктом у Парагваї, де висаджує евкаліптові дерева для компенсації викидів. Однак 75% землі, використаної для висадження, орендовані лише до 2029 року, і Apple не має гарантій продовження договорів.

«Немає впевненості у продовженні лісового проєкту», — йдеться в рішенні суду.

Позов проти Apple подала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), яка назвала рішення перемогою у боротьбі проти «грінвошингу».

Наразі компанія Apple не прокоментувала рішення та може ще оскаржити його.

Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Голова Міграційної служби пояснила норму Конституції щодо єдиного громадянства: «Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства»

У контексті закону про множинне громадянство очільниця ДМС Наталія Науменко пояснила, що Конституція не містить заборони мати множинне громадянство.

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

