У Німеччині Apple звинуватили у грінвошингу через Apple Watch

Регіональний суд Франкфурта вказав, що американська технологічна компанія вводила споживачів в оману.

Джерело фото: Andres Urena / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині компанія Apple більше не може рекламувати свій Apple Watch як «вуглецево-нейтральний продукт». Таке рішення ухвалив регіональний суд Франкфурта, визнавши, що подібні твердження вводять споживачів в оману та порушують законодавство про конкуренцію, пише Reuters.

Apple позиціонувала годинник як «наш перший вуглецево-нейтральний продукт», проте судді відзначили, що підстав для цього немає. Компанія обґрунтовувала заяву кліматичним проєктом у Парагваї, де висаджує евкаліптові дерева для компенсації викидів. Однак 75% землі, використаної для висадження, орендовані лише до 2029 року, і Apple не має гарантій продовження договорів.

«Немає впевненості у продовженні лісового проєкту», — йдеться в рішенні суду.

Позов проти Apple подала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), яка назвала рішення перемогою у боротьбі проти «грінвошингу».

Наразі компанія Apple не прокоментувала рішення та може ще оскаржити його.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.