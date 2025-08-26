В Германии Apple обвинили в гринвошинге из-за Apple Watch

Региональный суд Франкфурта указал, что американская технологическая компания вводила потребителей в заблуждение.

Источник фото: Andres Urena / Unsplash

В Германии компания Apple больше не может рекламировать свои Apple Watch как «углеродно-нейтральный продукт». Такое решение принял региональный суд Франкфурта, признав, что подобные заявления вводят потребителей в заблуждение и нарушают законодательство о конкуренции, пишет Reuters.

Apple позиционировала часы как «наш первый углеродно-нейтральный продукт», однако судьи отметили, что оснований для этого нет. Компания обосновывала заявление климатическим проектом в Парагвае, где высаживает эвкалиптовые деревья для компенсации выбросов. Однако 75% земли, используемой для посадки, арендованы только до 2029 года, и Apple не имеет гарантий продления договоров.

«Нет уверенности в продолжении лесного проекта», — говорится в решении суда.

Иск против Apple подала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), которая назвала решение победой в борьбе против «гринвошинга».

На данный момент компания Apple не прокомментировала решение и может еще его обжаловать.

