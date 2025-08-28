Практика судів
  1. У світі

Ексміністра охорони здоров’я Польщі Адама Недзельського побили через COVID-політику

17:23, 28 серпня 2025
Ексміністра Недзельського побили у центрі Седльце, а напад пов’язують із його діяльністю під час пандемії.
Ексміністра охорони здоров’я Польщі Адама Недзельського побили через COVID-політику
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишнього міністра охорони здоров’я Польщі Адама Недзельського госпіталізували після нападу в місті Седльце на сході країни. Влада припускає, що напад пов’язаний із його роллю у формуванні державної політики під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє видання Politico.

Сам Недзельський розповів, що став жертвою жорстокого нападу. «Двоє чоловіків напали на мене, викрикуючи: «Смерть зрадникам батьківщини». Мене вдарили в обличчя, а потім били ногами, коли я впав на землю. Напад тривав кілька секунд, після чого зловмисники втекли», – описав він інцидент.

Поліція Седльце підтвердила, що ввечері в середу затримала двох чоловіків віком близько 30 років, підозрюваних у нападі. Їх планують допитати у четвер, 28 серпня, після чого влада надасть додаткову інформацію про обставини та мотиви злочину.

За даними правоохоронців, напад стався поблизу ресторану в центрі міста. Свідки повідомили, що перед атакою зловмисники голосно критикували урядові рішення, прийняті під час пандемії.

Недзельського доправили до воєводської лікарні Седльце, але того ж дня виписали, оскільки серйозних травм він не зазнав.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив напад, заявивши ввечері в середу, що винні будуть притягнуті до відповідальності та потраплять за ґрати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща МОЗ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Комітет розгляне законопроект про надання помічникам суддів та секретарям судових засідань доступу до даних Демографічного реєстру

Помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних.

Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області