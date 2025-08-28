Ексміністра охорони здоров’я Польщі Адама Недзельського побили через COVID-політику

Ексміністра Недзельського побили у центрі Седльце, а напад пов’язують із його діяльністю під час пандемії.

Колишнього міністра охорони здоров’я Польщі Адама Недзельського госпіталізували після нападу в місті Седльце на сході країни. Влада припускає, що напад пов’язаний із його роллю у формуванні державної політики під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє видання Politico.

Сам Недзельський розповів, що став жертвою жорстокого нападу. «Двоє чоловіків напали на мене, викрикуючи: «Смерть зрадникам батьківщини». Мене вдарили в обличчя, а потім били ногами, коли я впав на землю. Напад тривав кілька секунд, після чого зловмисники втекли», – описав він інцидент.

Поліція Седльце підтвердила, що ввечері в середу затримала двох чоловіків віком близько 30 років, підозрюваних у нападі. Їх планують допитати у четвер, 28 серпня, після чого влада надасть додаткову інформацію про обставини та мотиви злочину.

За даними правоохоронців, напад стався поблизу ресторану в центрі міста. Свідки повідомили, що перед атакою зловмисники голосно критикували урядові рішення, прийняті під час пандемії.

Недзельського доправили до воєводської лікарні Седльце, але того ж дня виписали, оскільки серйозних травм він не зазнав.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив напад, заявивши ввечері в середу, що винні будуть притягнуті до відповідальності та потраплять за ґрати.

