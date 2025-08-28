Экс-министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили из-за COVID-политики

Экс-министра Недзельского избили в центре Седльце, а нападение связывают с его деятельностью во время пандемии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского госпитализировали после нападения в городе Седльце на востоке страны. Власти предполагают, что нападение связано с его ролью в формировании государственной политики во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание Politico.

Сам Недзельский рассказал, что стал жертвой жестокого нападения. «Двое мужчин напали на меня, выкрикивая: «Смерть предателям родины». Меня ударили в лицо, а затем били ногами, когда я упал на землю. Нападение длилось несколько секунд, после чего злоумышленники скрылись», — описал он инцидент.

Полиция Седльце подтвердила, что вечером в среду задержала двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в нападении. Их планируют допросить в четверг, 28 августа, после чего власти предоставят дополнительную информацию об обстоятельствах и мотивах преступления.

По данным правоохранителей, нападение произошло возле ресторана в центре города. Свидетели сообщили, что перед атакой злоумышленники громко критиковали правительственные решения, принятые во время пандемии.

Недзельского доставили в воеводскую больницу Седльце, но в тот же день выписали, поскольку серьезных травм он не получил.

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил нападение, заявив вечером в среду, что виновные будут привлечены к ответственности и попадут за решетку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.