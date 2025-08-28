Практика судов
Экс-министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили из-за COVID-политики

17:23, 28 августа 2025
Экс-министра Недзельского избили в центре Седльце, а нападение связывают с его деятельностью во время пандемии.
Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского госпитализировали после нападения в городе Седльце на востоке страны. Власти предполагают, что нападение связано с его ролью в формировании государственной политики во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание Politico.

Сам Недзельский рассказал, что стал жертвой жестокого нападения. «Двое мужчин напали на меня, выкрикивая: «Смерть предателям родины». Меня ударили в лицо, а затем били ногами, когда я упал на землю. Нападение длилось несколько секунд, после чего злоумышленники скрылись», — описал он инцидент.

Полиция Седльце подтвердила, что вечером в среду задержала двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в нападении. Их планируют допросить в четверг, 28 августа, после чего власти предоставят дополнительную информацию об обстоятельствах и мотивах преступления.

По данным правоохранителей, нападение произошло возле ресторана в центре города. Свидетели сообщили, что перед атакой злоумышленники громко критиковали правительственные решения, принятые во время пандемии.

Недзельского доставили в воеводскую больницу Седльце, но в тот же день выписали, поскольку серьезных травм он не получил.

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил нападение, заявив вечером в среду, что виновные будут привлечены к ответственности и попадут за решетку.

На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

