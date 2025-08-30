У Франції водій наїхав на групу людей, є загиблий і постраждалі

У центрі Евре водій нібито навмисно наїхав на людей після конфлікту в барі.

У центрі французького міста Евре водій автомобіля, за попередніми даними, навмисно здійснив наїзд на групу людей, внаслідок чого одна людина загинула, а п’ятеро отримали поранення. Про це повідомило видання Le Figaro з посиланням на інформацію місцевої прокуратури.

За даними прокурорів, інцидент стався після конфлікту в одному з барів міста. За словами представника прокуратури, «особа, ймовірно, сіла в автомобіль і на великій швидкості навмисно наїхала на натовп біля закладу».

Внаслідок наїзду одна людина загинула на місці, ще п’ятеро постраждали та були госпіталізовані. Поліція затримала трьох осіб, причетних до події. Прокуратура розпочала розслідування за фактами вбивства та замаху на вбивство, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.

