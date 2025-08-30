Практика судов
Во Франции водитель наехал на группу людей, есть погибший и пострадавшие

15:05, 30 августа 2025
В центре Эвре водитель якобы умышленно наехал на людей после конфликта в баре.
Во Франции водитель наехал на группу людей, есть погибший и пострадавшие
В центре французского города Эвре водитель автомобиля, по предварительным данным, умышленно совершил наезд на группу людей, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили ранения. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на информацию местной прокуратуры.

По данным прокуроров, инцидент произошел после конфликта в одном из баров города. По словам представителя прокуратуры, «лицо, вероятно, села в автомобиль и на большой скорости умышленно наехала на толпу возле заведения».

В результате наезда один человек погиб на месте, еще пять пострадали и были госпитализированы. Полиция задержала трех человек, причастных к происшествию. Прокуратура начала расследование по фактам убийства и покушения на убийство, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

