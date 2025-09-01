Практика судів
До 2030 року у найбільших містах Китаю запрацює 300 тисяч роботаксі

17:59, 1 вересня 2025
У Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу та Шеньчжені вже почалися тестові заїзди роботаксі.
Фото: scmp.com
У Китаї очікують, що вже до 2030 року у чотирьох містах країни працюватимуть 300 000 безпілотних таксі — автономних електромобілів зі штучним інтелектом, пише SCMP.

За словами керівника відділу досліджень автомобільної галузі Китаю Пола Гонга, загалом кількість роботаксі на материковій частині, як очікується, зросте до 4 мільйонів у кінці 2030-х років, оскільки все більше китайських пасажирів будуть готові приймати нові технології,

«З огляду на швидкий розвиток технологій та дедалі дорожчу робочу силу, автономні автомобілі будуть надзвичайно корисними для підвищення продуктивності», — сказав він, додавши, що ринок роботаксі на материковому Китаї зрештою може досягти 183 мільярдів доларів США на рік, якщо всі два мільйони таксі та п’ять мільйонів автомобілів, що працюють на платформах таксі за викликом, будуть замінені безпілотними машинами.

При цьому Гонг не зміг назвати часові рамки для повної комерціалізації бізнесу роботаксі на материку, оскільки це залежить від регуляторних рішень та реакції клієнтів.

Прогноз щодо ринку роботаксі

За оцінкою HSBC, роботаксі складатимуть 6 відсотків від усього ринку таксі країни. Банк заявив, що початковий розмір ринку перевищить 40 мільярдів доларів США на рік, хоча не уточнив, коли місцеві оператори зможуть досягти цієї мети.

Окрім перевезення пасажирів, автономні таксі на материку також можуть приносити близько 30 мільярдів доларів США на рік, надаючи логістичні та кур’єрські послуги, йдеться у дослідницькому звіті HSBC.

Гонг зазначив, що нижча собівартість виробництва електромобілів із автономними технологіями є головним рушієм зростання парку роботаксі у Країні. Вартість виробництва безпілотного таксі знизиться до менш ніж 300 000 юанів (41 935 доларів США), додав він.

Кілька років тому керівники компаній-операторів роботаксі говорили, що кожен автономний автомобіль обходився їм приблизно у 500 000 юанів.

Відповідно до чинних стандартів, роботаксі мають рівень 4 (L4) автономного водіння. Це означає, що вони не потребують втручання людини у більшості випадків, згідно з даними SAE International, глобальної організації зі стандартизації. Рівень L4 вважається важливим кроком на шляху до рівня 5 — повністю автономного водіння, яке дозволить виробникам та логістичним компаніям керувати безпілотними парками машин.

Чотири міста материкового Китаю першого рівня — Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень — уже почали тестові заїзди роботаксі. Провідні гравці — Apollo, Pony.ai та WeRide.

Вони експлуатували десятки безпілотних таксі у визначених районах та брали оплату, яка була лише на рівні 10 відсотків від середньої вартості поїздки на сьогодні.

