Потужний вибух газу в Мадриді зруйнував житловий будинок і бар

20:30, 14 вересня 2025
В результаті вибуху – 25 постраждалих.
Потужний вибух газу в Мадриді зруйнував житловий будинок і бар
Фото: La Prensa
У столиці Іспанії Мадриді стався потужний вибух газу, внаслідок якого щонайменше 25 осіб отримали травми, троє з них перебувають у важкому стані. Інцидент, що пошкодив бар і сусідню житлову будівлю в районі Пуенте-де-Вальєкас, спричинив термінову евакуацію місцевих жителів через ризик обвалення конструкцій. Про це повідомило видання La Prensa.

Вибух стався на вулиці Мануель Марото, де, за словами місцевих жителів, у квартирі, що стала епіцентром, проживала пара, яка нещодавно завершила ремонт. Попередньою причиною аварії називають витік газу, про що свідчив сильний запах перед вибухом. Осколки, що розлетілися, зруйнували частину входу до житлового будинку, стіну сусіднього бару та влучили в автомобіль, що проїжджав повз. У момент вибуху в барі перебувало багато людей, які одразу почали надавати допомогу постраждалим.

На місце події прибули 18 пожежних підрозділів, включаючи кінологічну службу, а також поліція, яка використовує дрони для оцінки ситуації. Рятувальники вручну розбирають завали через загрозу обвалення триповерхового будинку, де проживають 11 сімей. Наразі триває перевірка стану будівлі, щоб визначити ступінь пошкоджень і забезпечити безпеку жителів. Влада продовжує координувати роботу з ліквідації наслідків і обстеження території, щоб запобігти подальшим ризикам.

Іспанія

