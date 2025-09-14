Мощный взрыв газа в Мадриде разрушил жилой дом и бар

В результате взрыва – 25 пострадавших.

В столице Испании Мадриде произошел мощный взрыв газа, в результате которого по меньшей мере 25 человек получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент, повредивший бар и соседнее жилое здание в районе Пуэнте-де-Вальекас, вызвал срочную эвакуацию местных жителей из-за риска обрушения конструкций. Об этом сообщило издание La Prensa.

Взрыв произошел на улице Мануэль Марото, где, по словам местных жителей, в квартире, ставшей эпицентром, проживала пара, которая недавно завершила ремонт. Предварительной причиной аварии называют утечку газа, о чем свидетельствовал сильный запах перед взрывом. Разлетевшиеся осколки разрушили часть входа в жилой дом, стену соседнего бара и попали в проезжавший мимо автомобиль. В момент взрыва в баре находилось много людей, которые сразу начали оказывать помощь пострадавшим.

На место происшествия прибыли 18 пожарных подразделений, включая кинологическую службу, а также полиция, которая использует дроны для оценки ситуации. Спасатели вручную разбирают завалы из-за угрозы обрушения трехэтажного дома, где проживают 11 семей. В настоящее время продолжается проверка состояния здания, чтобы определить степень повреждений и обеспечить безопасность жителей. Власти продолжают координировать работу по ликвидации последствий и обследованию территории, чтобы предотвратить дальнейшие риски.

