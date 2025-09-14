В Іспанії планують нові обмеження на куріння: під заборону можуть потрапити і тераси барів, і електронні сигарети

Під заборону можуть потрапити пляжі, стадіони, дитячі майданчики, а також тераси барів і ресторанів, а заборона поширюватиметься й на електронні сигарети та вейпи.

Іспанія готується посилити антитютюнове законодавство. Уряд країни схвалив проєкт закону, який розширює заборону на куріння в громадських місцях і вперше включає електронні сигарети та вейпи, пише euronews.

Згідно з документом, під заборону потрапляє куріння у відкритих просторах: на пляжах, стадіонах, спортивних майданчиках, дитячих зонах, зупинках транспорту та навіть на терасах ресторанів і барів.

«Кожен має право дихати чистим повітрям і жити довше та краще», — заявила міністр охорони здоров’я Моніка Гарсія, підкресливши, що пріоритетом залишатиметься громадське здоров’я, а не приватні інтереси.

Ресторани та бари вже висловили протест, адже для іспанської культури характерні цілорічні трапези на відкритому повітрі, і значна частина клієнтів — курці. Куріння в приміщеннях заборонено з 2011 року.

Якщо закон ухвалить парламент, обмеження торкнуться не лише традиційних сигарет, а й кальянів, нікотинових пакетиків та пристроїв для нагрівання тютюну.

Іспанія наслідує приклад Франції, яка влітку заборонила куріння у відкритих громадських місцях, однак залишила винятки для терас кафе.

За статистикою, щороку від хвороб, пов’язаних із тютюном, в Іспанії помирають понад 50 тисяч людей.

Законопроєкт ще має пройти парламентське обговорення і може зазнати змін перед остаточним ухваленням.

