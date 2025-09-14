В Испании планируют новые ограничения на курение: под запрет могут попасть и террасы баров, и электронные сигареты

Под запрет могут попасть пляжи, стадионы, детские площадки, а также террасы баров и ресторанов, а запрет будет распространяться и на электронные сигареты и вейпы.

Испания готовится усилить антитабачное законодательство. Правительство страны одобрило проект закона, который расширяет запрет на курение в общественных местах и впервые включает электронные сигареты и вейпы, пишет euronews.

Согласно документу, под запрет попадет курение на открытых пространствах: на пляжах, стадионах, спортивных площадках, детских зонах, остановках транспорта и даже на террасах ресторанов и баров.

«Каждый имеет право дышать чистым воздухом и жить дольше и лучше», — заявила министр здравоохранения Моника Гарсия, подчеркнув, что приоритетом останется общественное здоровье, а не частные интересы.

Рестораны и бары уже выразили протест, ведь для испанской культуры характерны круглогодичные трапезы на открытом воздухе, и значительная часть клиентов — курильщики. Курение в помещениях запрещено с 2011 года.

Если закон одобрит парламент, ограничения затронут не только традиционные сигареты, но и кальяны, никотиновые пакетики и устройства для нагревания табака.

Испания следует примеру Франции, которая летом запретила курение в общественных открытых местах, однако оставила исключения для террас кафе.

По статистике, ежегодно от болезней, связанных с табаком, в Испании умирают более 50 тысяч человек.

Законопроект еще должен пройти парламентское обсуждение и может быть изменен перед окончательным принятием.

