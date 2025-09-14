Практика судов
  1. В мире

В Испании планируют новые ограничения на курение: под запрет могут попасть и террасы баров, и электронные сигареты

16:36, 14 сентября 2025
Под запрет могут попасть пляжи, стадионы, детские площадки, а также террасы баров и ресторанов, а запрет будет распространяться и на электронные сигареты и вейпы.
В Испании планируют новые ограничения на курение: под запрет могут попасть и террасы баров, и электронные сигареты
Источник фото: travelandtourworld
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Испания готовится усилить антитабачное законодательство. Правительство страны одобрило проект закона, который расширяет запрет на курение в общественных местах и впервые включает электронные сигареты и вейпы, пишет euronews.

Согласно документу, под запрет попадет курение на открытых пространствах: на пляжах, стадионах, спортивных площадках, детских зонах, остановках транспорта и даже на террасах ресторанов и баров.

«Каждый имеет право дышать чистым воздухом и жить дольше и лучше», — заявила министр здравоохранения Моника Гарсия, подчеркнув, что приоритетом останется общественное здоровье, а не частные интересы.

Рестораны и бары уже выразили протест, ведь для испанской культуры характерны круглогодичные трапезы на открытом воздухе, и значительная часть клиентов — курильщики. Курение в помещениях запрещено с 2011 года.

Если закон одобрит парламент, ограничения затронут не только традиционные сигареты, но и кальяны, никотиновые пакетики и устройства для нагревания табака.

Испания следует примеру Франции, которая летом запретила курение в общественных открытых местах, однако оставила исключения для террас кафе.

По статистике, ежегодно от болезней, связанных с табаком, в Испании умирают более 50 тысяч человек.

Законопроект еще должен пройти парламентское обсуждение и может быть изменен перед окончательным принятием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Испания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ — экономию бизнеса оценивают в 20 млрд грн в год

Акты выполненных работ существуют только в странах постсоветского пространства.

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду