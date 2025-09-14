Практика судів
Учні в Китаї вивчатимуть штучний інтелект — програма обов'язкова для всіх школярів з 6 років

21:23, 14 вересня 2025
З вересня у школах Пекіна запроваджують курси зі штучного інтелекту для учнів початкових і середніх класів,
Учні в Китаї вивчатимуть штучний інтелект — програма обов'язкова для всіх школярів з 6 років
У школах Пекіна з вересня почнуть викладати курси зі штучного інтелекту для учнів початкових і середніх класів. Про це повідомляє CNA.

На кожен навчальний рік передбачено щонайменше 8 годин занять. Так влада Китаю прагне розвивати нове покоління талантів та зміцнювати позиції у сфері ШІ, яка стає стратегічною у глобальній технологічній конкуренції.

Як повідомило Міністерство освіти КНР, школи мають «досліджувати та створювати» програми зі штучного інтелекту, інтегруючи їх у позакласні гуртки, дослідницькі проекти та інші освітні формати. Планується співпраця з провідними компаніями, університетами та галузевими асоціаціями для розробки спільних курсів.

ШІ використовуватимуть і для розвитку «класів майбутнього» — наприклад, персоналізованого навчання за допомогою віртуальних асистентів та інструментів аналізу знань. Курси можуть бути окремими або інтегрованими у традиційні дисципліни, зокрема інформатику та природничі науки.

На початковому рівні учнів ознайомлюватимуть з основами «ШІ-мислення». У середній школі — навчатимуть практичним застосуванням, методам інновацій та етиці ШІ, зокрема правильному й безпечному використанню генеративних інструментів.

За даними уряду, понад 500 китайських університетів із 2018 року вже запровадили програми з підготовки спеціалістів у сфері ШІ, а провідні виші, серед яких Пекінський та Женьміньський університети, планують розширювати навчання й набір студентів у суміжних галузях — ІТ, інженерії та медичних науках.

Водночас експерти й політики попереджають про ризики. Зокрема, член Всекитайського комітету народної політичної консультативної ради Чжан Ї заявив, що швидкий розвиток ШІ несе загрози у вигляді «дискримінаційних алгоритмів, порушення приватності та слабкої безпеки даних».

Китайська влада визнає: виклики та небезпеки, пов’язані з новими технологіями, залишатимуться постійним завданням для системи регулювання.

Китай штучний інтелект школа ШІ

