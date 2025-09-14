Практика судов
  1. В мире

Ученики в Китае будут изучать искусственный интеллект – программа обязательна для всех школьников с 6 лет

21:23, 14 сентября 2025
С сентября в школах Пекина вводят курсы по искусственному интеллекту для учащихся начальных и средних классов,
Ученики в Китае будут изучать искусственный интеллект – программа обязательна для всех школьников с 6 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В школах Пекина с сентября начнут преподавать курсы по искусственному интеллекту для учеников начальных и средних классов. Об этом сообщает CNA.

На каждый учебный год предусмотрено не менее 8 часов занятий. Так власти Китая стремятся развивать новое поколение талантов и укреплять позиции в сфере ИИ, которая становится стратегической в глобальной технологической конкуренции.

Как сообщило Министерство образования КНР, школы должны «исследовать и создавать» программы по искусственному интеллекту, интегрируя их во внеурочные кружки, исследовательские проекты и другие образовательные форматы. Планируется сотрудничество с ведущими компаниями, университетами и отраслевыми ассоциациями для разработки совместных курсов.

ИИ будут использовать и для развития «классов будущего» — например, персонализированного обучения с помощью виртуальных ассистентов и инструментов анализа знаний. Курсы могут быть отдельными или интегрированными в традиционные дисциплины, в частности информатику и естественные науки.

На начальном уровне учеников будут знакомить с основами «ИИ-мышления». В средней школе — обучать практическому применению, методам инноваций и этике ИИ, в том числе правильному и безопасному использованию генеративных инструментов.

По данным правительства, более 500 китайских университетов с 2018 года уже внедрили программы по подготовке специалистов в сфере ИИ, а ведущие вузы, среди которых Пекинский и Жэньминьский университеты, планируют расширять обучение и набор студентов в смежных областях — ИТ, инженерии и медицинских науках.

В то же время эксперты и политики предупреждают о рисках. В частности, член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Чжан И заявил, что быстрый рост ИИ несет угрозы в виде «дискриминационных алгоритмов, нарушений приватности и слабой безопасности данных».

Власти Китая признают: вызовы и опасности, связанные с новыми технологиями, останутся постоянной задачей для системы регулирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай искусственный интеллект школа ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду