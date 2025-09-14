Ученики в Китае будут изучать искусственный интеллект – программа обязательна для всех школьников с 6 лет

С сентября в школах Пекина вводят курсы по искусственному интеллекту для учащихся начальных и средних классов,

На каждый учебный год предусмотрено не менее 8 часов занятий. Так власти Китая стремятся развивать новое поколение талантов и укреплять позиции в сфере ИИ, которая становится стратегической в глобальной технологической конкуренции.

Как сообщило Министерство образования КНР, школы должны «исследовать и создавать» программы по искусственному интеллекту, интегрируя их во внеурочные кружки, исследовательские проекты и другие образовательные форматы. Планируется сотрудничество с ведущими компаниями, университетами и отраслевыми ассоциациями для разработки совместных курсов.

ИИ будут использовать и для развития «классов будущего» — например, персонализированного обучения с помощью виртуальных ассистентов и инструментов анализа знаний. Курсы могут быть отдельными или интегрированными в традиционные дисциплины, в частности информатику и естественные науки.

На начальном уровне учеников будут знакомить с основами «ИИ-мышления». В средней школе — обучать практическому применению, методам инноваций и этике ИИ, в том числе правильному и безопасному использованию генеративных инструментов.

По данным правительства, более 500 китайских университетов с 2018 года уже внедрили программы по подготовке специалистов в сфере ИИ, а ведущие вузы, среди которых Пекинский и Жэньминьский университеты, планируют расширять обучение и набор студентов в смежных областях — ИТ, инженерии и медицинских науках.

В то же время эксперты и политики предупреждают о рисках. В частности, член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Чжан И заявил, что быстрый рост ИИ несет угрозы в виде «дискриминационных алгоритмов, нарушений приватности и слабой безопасности данных».

Власти Китая признают: вызовы и опасности, связанные с новыми технологиями, останутся постоянной задачей для системы регулирования.

