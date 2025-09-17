Практика судів
Україна та Молдова наближаються до завершення скринінгу для вступу до ЄС – Єврокомісар Марта Кос

10:54, 17 вересня 2025
Єврокомісар Марта Кос заявила, що усі кластери переговорів про вступ в ЄС можуть відкрити цього року.
Фото: RFE/RL
Процес скринінгу, необхідний для початку переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу, наближається до завершення. Про це заявила єврокомісар із питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Rai News.

За словами Кос, після завершення скринінгу, яке очікується найближчим часом, усі кластери переговорів про вступ можуть бути офіційно відкриті ще до кінця 2025 року. Вона зазначила, що навіть у разі затримки політичного схвалення з боку Ради ЄС технічна робота над процесом інтеграції триватиме. Єврокомісар пояснила, що якщо Рада ЄС не надасть політичного схвалення, «ми зможемо рухатися далі з технічними аспектами».

Кос також підкреслила, що майбутній пакет розширення, який Європейська Комісія представить у найближчі місяці, буде безкомпромісним.

«В основі пакета розширення, який буде опубліковано найближчими місяцями, не буде жодних компромісів: кожні переговори про вступ починаються та закінчуються обговоренням фундаментальних принципів», — наголосила вона.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

