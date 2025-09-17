Украина и Молдова приближаются к завершению скрининга для вступления в ЕС – еврокомиссар Марта Кос

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что все кластеры переговоров о вступлении в ЕС могут открыть в этом году.

Фото: RFE/RL

Процесс скрининга, необходимый для начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, приближается к завершению. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Rai News.

По словам Кос, после завершения скрининга, которое ожидается в ближайшее время, все кластеры переговоров о вступлении могут быть официально открыты еще до конца 2025 года. Она отметила, что даже в случае задержки политического одобрения со стороны Совета ЕС техническая работа над процессом интеграции будет продолжаться. Еврокомиссар пояснила, что если Совет ЕС не даст политического одобрения, «мы сможем двигаться дальше с техническими аспектами».

Кос также подчеркнула, что будущий пакет расширения, который Европейская Комиссия представит в ближайшие месяцы, будет бескомпромиссным.

«В основе пакета расширения, который будет опубликован в ближайшие месяцы, не будет никаких компромиссов: каждые переговоры о вступлении начинаются и заканчиваются обсуждением фундаментальных принципов», — подчеркнула она.

