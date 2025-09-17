Практика судів
Суд США частково відхилив позов Alcon проти Tesla та Warner Bros через кадри з «Того, що біжить по лезу 2049»

20:35, 17 вересня 2025
Tesla та Warner Bros частково виграли справу про авторські права на зображення з Blade Runner 2049.
Федеральний суд США частково відхилив позов кінокомпанії Alcon Entertainment, яка звинуватила Tesla та Warner Bros. Discovery у використанні кадрів із фільму «Той, що біжить по лезу 2049» для презентації роботаксі Tesla Cybercab у 2024 році. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Під час презентації Ілон Маск продемонстрував зображення чоловіка в плащі серед руїн у помаранчевому тумані, що нагадувало сцени з фільму. Alcon стверджувала, що Warner Bros. передала Tesla високоякісні кадри як референс для штучного інтелекту, після чого були створені схожі зображення. Однак суддя Джордж Ву зазначив, що ці звинувачення «не підкріплені доказами». Суд також відхилив твердження, що Warner Bros. мала обов’язок запобігти можливому порушенню авторських прав Tesla, наголосивши: «Дозвіл Маску та Tesla обирати контент із бібліотеки не означає, що Warner мала право контролювати чи обмежувати їхні дії».

Попри це, справа залишається відкритою. Суд визнав «кілька подібностей» між промоматеріалами Tesla та оригінальними кадрами з фільму. Warner Bros. Discovery залишається відповідачем за звинуваченнями у сприянні порушенню авторських прав. Alcon отримала можливість доопрацювати позов, уточнивши претензії щодо прямого та опосередкованого порушення авторських прав.

Кінокомпанія, яка також працює над серіалом Blade Runner 2099 для Prime Video, прагне чітко відмежувати бренд від Tesla та Ілона Маска.

суд США Ілон Маск Tesla

