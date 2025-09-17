Суд США частично отклонил иск Alcon против Tesla и Warner Bros из-за кадров из «Бегущего по лезвию 2049»

Tesla и Warner Bros частично выиграли дело об авторских правах на изображения из Blade Runner 2049.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд США частично отклонил иск кинокомпании Alcon Entertainment, которая обвинила Tesla и Warner Bros. Discovery в использовании кадров из фильма «Бегущий по лезвию 2049» для презентации роботакси Tesla Cybercab в 2024 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Во время презентации Илон Маск продемонстрировал изображение мужчины в плаще среди руин в оранжевом тумане, что напоминало сцены из фильма. Alcon утверждала, что Warner Bros. передала Tesla высококачественные кадры в качестве референса для искусственного интеллекта, после чего были созданы похожие изображения. Однако судья Джордж Ву отметил, что эти обвинения «не подкреплены доказательствами». Суд также отклонил утверждение, что Warner Bros. была обязана предотвратить возможное нарушение авторских прав Tesla, подчеркнув: «Разрешение Маску и Tesla выбирать контент из библиотеки не означает, что Warner имела право контролировать или ограничивать их действия».

Несмотря на это, дело остается открытым. Суд признал «несколько сходств» между промоматериалами Tesla и оригинальными кадрами из фильма. Warner Bros. Discovery остается ответчиком по обвинениям в содействии нарушению авторских прав. Alcon получила возможность доработать иск, уточнив претензии относительно прямого и косвенного нарушения авторских прав.

Кинокомпания, которая также работает над сериалом Blade Runner 2099 для Prime Video, стремится четко отделить бренд от Tesla и Илона Маска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.