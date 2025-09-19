У США суд вирішує, чи законні обшуки без ордера у масажних салонах

Масажисти звинувачують владу у використанні закону проти торгівлі людьми як приводу для необґрунтованих обшуків у бізнесах і приватних домівках.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США розгорівся спір довкола постанови міста Біллінґс (штат Монтана), яка нібито спрямована на боротьбу з торгівлею людьми, але, на думку групи масажистів, фактично надає владі надмірні повноваження для обшуків без ордера. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть конфлікту

У 2021 році Біллінґс ухвалив постанову, яка зобов’язує всіх, хто надає послуги масажу, щороку отримувати ліцензію. Крім того, бізнеси підлягають перевіркам міських чиновників та поліції. Місто пояснює: так воно бореться з нелегальними закладами, що прикриваються масажними послугами для сексуальної експлуатації.

Однак четверо масажистів подали позов, стверджуючи, що ця норма порушує їхнє право на захист від необґрунтованих обшуків та вилучень, гарантоване Четвертою поправкою Конституції США.

Аргументи сторін

Позивачі:

Закон дозволяє владі обшукувати будь-які приміщення, включно з приватними домами, де масажисти приймають клієнтів.

Мета постанови — не регуляція бізнесу, а збір доказів кримінальних правопорушень без судового дозволу.

У Монтані немає історії подібних обшуків у сфері масажних послуг.

Місто Біллінґс:

Постанова спрямована виключно на виявлення та ліквідацію нелегальних секс-бізнесів.

Сфера масажу в Монтані підлягала регуляції упродовж десятиліть — від вимог до ліцензій до роботи спеціальних наглядових органів.

Подібні перевірки вже застосовуються на рівні штату.

Рішення судів

Федеральна суддя Кетлін ДеСото частково стала на бік масажистів, заборонивши владі застосовувати обшуки в приватних будинках. Водночас для комерційних закладів постанова залишилася чинною.

У понеділок справа розглядалася в Апеляційному суді Дев’ятого округу. Судді ставили під сумнів як доводи масажистів, так і аргументи міста. Зокрема, суддя Ана Де Альба зауважила, що перевірка наявності ліцензії на стіні не може автоматично означати право обшукувати шафи чи інші приміщення.

Що далі

Колегія суддів поки не повідомила, коли ухвалить остаточне рішення. Воно стане важливим прецедентом у балансі між боротьбою з торгівлею людьми та захистом конституційних прав громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.