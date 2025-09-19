Практика судов
В США суд решает, законны ли обыски без ордера в массажных салонах

10:09, 19 сентября 2025
Массажисты обвиняют власти в использовании закона против торговли людьми в качестве повода для необоснованных обысков в бизнесах и частных домах.
Иллюстративное фото из открытых источников
В США разгорелся спор вокруг постановления города Биллингс (штат Монтана), которое якобы направлено на борьбу с торговлей людьми, но, по мнению группы массажистов, фактически дает властям чрезмерные полномочия для обысков без ордера. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть конфликта

В 2021 году Биллингс принял постановление, которое обязывает всех, кто предоставляет услуги массажа, ежегодно получать лицензию. Кроме того, бизнесы подлежат проверкам городских чиновников и полиции. Город объясняет: так он борется с нелегальными заведениями, прикрывающимися массажными услугами для сексуальной эксплуатации.

Однако четверо массажистов подали иск, утверждая, что эта норма нарушает их право на защиту от необоснованных обысков и изъятий, гарантированное Четвертой поправкой Конституции США.

Аргументы сторон

Истцы:

  • Закон позволяет властям обыскивать любые помещения, включая частные дома, где массажисты принимают клиентов.
  • Цель постановления — не регулирование бизнеса, а сбор доказательств уголовных правонарушений без судебного разрешения.
  • В Монтане нет истории подобных обысков в сфере массажных услуг.

Город Биллингс:

  • Постановление направлено исключительно на выявление и ликвидацию нелегальных секс-бизнесов.
  • Сфера массажа в Монтане регулировалась на протяжении десятилетий — от требований к лицензиям до работы специальных надзорных органов.
  • Подобные проверки уже применяются на уровне штата.

Решения судов

Федеральная судья Кэтлин ДеСото частично встала на сторону массажистов, запретив властям проводить обыски в частных домах. В то же время для коммерческих заведений постановление осталось в силе.

В понедельник дело рассматривалось в Апелляционном суде Девятого округа. Судьи поставили под сомнение как доводы массажистов, так и аргументы города. В частности, судья Ана Де Альба отметила, что проверка наличия лицензии на стене не может автоматически означать право обыскивать шкафы или другие помещения.

Что дальше

Коллегия судей пока не сообщила, когда вынесет окончательное решение. Оно станет важным прецедентом в балансе между борьбой с торговлей людьми и защитой конституционных прав граждан.

 

