Google інтегрує ШІ-асистента Gemini у Chrome

Компанія Google оголосила про повноцінне впровадження ШІ-асистента Gemini у браузер Chrome після кількох місяців тестування, повідомляється у блозі компанії. Нововведення вже доступне для користувачів у США на платформах Mac, Windows та мобільних пристроях, а незабаром має з’явитися і в інших країнах.

Інтеграція Gemini у Chrome дозволяє користувачам швидко отримувати пояснення складного контенту на вебсторінках або його стислий виклад. ШІ-асистент також забезпечує тіснішу взаємодію з іншими сервісами Google, такими як Calendar, YouTube та Maps. Наприклад, користувачі можуть доручити Gemini запланувати зустріч або створити таймкоди для швидкої навігації у довгих відео на YouTube.

У найближчі місяці Google планує розширити можливості Gemini у Chrome, додавши функції агентної взаємодії. Це дозволить ШІ виконувати певні завдання від імені користувачів, зокрема автоматизувати щотижневі покупки.

Ще однією новинкою став ярлик AI Mode, інтегрований в адресний рядок Chrome. Цей чат-бот для пошуку, нещодавно відкритий для всіх користувачів, тепер доступний безпосередньо в браузері, спрощуючи доступ до функцій штучного інтелекту.

