Практика судов
  1. В мире

Google интегрирует ИИ-ассистента Gemini в Chrome

15:32, 19 сентября 2025
Новые функции упрощают навигацию, планирование и работу с контентом с перспективой глобального расширения.
Google интегрирует ИИ-ассистента Gemini в Chrome
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google объявила о полноценном внедрении ИИ-ассистента Gemini в браузер Chrome после нескольких месяцев тестирования, сообщается в блоге компании. Нововведение уже доступно для пользователей в США на платформах Mac, Windows и мобильных устройствах, а вскоре должно появиться и в других странах.

Интеграция Gemini в Chrome позволяет пользователям быстро получать объяснения сложного контента на веб-страницах или его краткое изложение. ИИ-ассистент также обеспечивает более тесное взаимодействие с другими сервисами Google, такими как Calendar, YouTube и Maps. Например, пользователи могут поручить Gemini запланировать встречу или создать таймкоды для быстрой навигации в длинных видео на YouTube.

В ближайшие месяцы Google планирует расширить возможности Gemini в Chrome, добавив функции агентного взаимодействия. Это позволит ИИ выполнять определенные задачи от имени пользователей, в частности автоматизировать еженедельные покупки.

Еще одной новинкой стал ярлык AI Mode, интегрированный в адресную строку Chrome. Этот чат-бот для поиска, недавно открытый для всех пользователей, теперь доступен непосредственно в браузере, упрощая доступ к функциям искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Google ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду