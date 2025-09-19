Google интегрирует ИИ-ассистента Gemini в Chrome

Новые функции упрощают навигацию, планирование и работу с контентом с перспективой глобального расширения.

Компания Google объявила о полноценном внедрении ИИ-ассистента Gemini в браузер Chrome после нескольких месяцев тестирования, сообщается в блоге компании. Нововведение уже доступно для пользователей в США на платформах Mac, Windows и мобильных устройствах, а вскоре должно появиться и в других странах.

Интеграция Gemini в Chrome позволяет пользователям быстро получать объяснения сложного контента на веб-страницах или его краткое изложение. ИИ-ассистент также обеспечивает более тесное взаимодействие с другими сервисами Google, такими как Calendar, YouTube и Maps. Например, пользователи могут поручить Gemini запланировать встречу или создать таймкоды для быстрой навигации в длинных видео на YouTube.

В ближайшие месяцы Google планирует расширить возможности Gemini в Chrome, добавив функции агентного взаимодействия. Это позволит ИИ выполнять определенные задачи от имени пользователей, в частности автоматизировать еженедельные покупки.

Еще одной новинкой стал ярлык AI Mode, интегрированный в адресную строку Chrome. Этот чат-бот для поиска, недавно открытый для всех пользователей, теперь доступен непосредственно в браузере, упрощая доступ к функциям искусственного интеллекта.

