ЄС планує заборонити російський скраплений газ, — став відомий вміст 19-го пакета санкцій проти РФ

Євросоюз у рамках 19-го пакету санкцій пропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас представили 19-й пакет санкційних заходів проти РФ. Новий комплекс обмежень охоплює енергетичний сектор, фінансові послуги та торгівлю, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія демонструє всю повноту своєї зневаги до дипломатії та міжнародного права. Тому ми посилюємо тиск. 19-м пакетом санкцій, який охоплює енергетику, фінансові послуги та торгові обмеження", – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Кая Каллас зазначила, що Європейський Союз має на меті повністю відмовитися від імпорту російського зрідженого природного газу.

"Наша мета – пришвидшити відмову від російського зрідженого газу до 1 січня 2027 року", – підкреслила вона.

За словами президентки Єврокомісії, також було знижено обмеження на ціну нафти — тепер воно становить 47,6 долара США за барель.

Санкції також будуть застосовані до 118 додаткових суден так званого Тіньового флоту.

“Загалом під санкціями ЄС перебуває понад 560 суден. Великі енергетичні торговельні компанії, “Роснефть” та “Газпром нафта”, тепер будуть повністю заборонені на операції. Активи інших компаній також будуть заморожені”, - наголосила президентка ЄК.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС націлений на боротьбу з порушниками санкційного режиму.

“Ми переслідуємо нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включно з Китаєм. За три роки доходи від нафти з Росії в Європі скоротилися більш ніж на 90%. Тепер ми перегортаємо цю сторінку назавжди”, – пояснила вона.

Фінансова сфера стала другим напрямом санкційного пакету.

“Ми зосереджуємося на фінансових лазівках, які Росія використовує для обходу санкцій. Ми запроваджуємо заборону на транзакції для додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах. Ми посилюємо боротьбу з обходом санкцій. Оскільки тактика ухилення стає дедалі складнішою, наші санкції будуть адаптовані, щоб залишатися на передовій. Таким чином, вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ і заборонених транзакцій у криптовалютах. Ми додаємо до списку іноземні банки, підключені до російських альтернативних платіжних систем. А також обмежуємо транзакції з організаціями в спеціальних економічних зонах”, – перелічила фон дер Ляєн.

Третім пунктом фон дер Ляєн назвала нові обмеження на прямий експорт товарів і технологій, що використовуються на полі бою.

“Ми також накладаємо санкції на 45 компаній у Росії та третіх країнах. Ці компанії надавали пряму або опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. У війні, яка керується інноваціями, припинення доступу Росії до ключових технологій має вирішальне значення, передусім коли йдеться про безпілотники. Наш економічний аналіз чіткий. Наші санкції серйозно впливають на російську економіку. Облікова ставка становить 17%. Інфляція постійно висока. Доступ Росії до фінансів і доходів постійно зменшується. А перегріта військова економіка Росії наближається до межі своїх можливостей”, – аргументувала фон дер Ляєн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.