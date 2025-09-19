Практика судов
ЕС планирует запретить российский сжиженный газ , — стало известно содержание 19- пакета санкций против РФ

16:05, 19 сентября 2025
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций предлагает запретить импорт российского сжиженного газа до 1 января 2027 года.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высоким представителем  ЕС по внешней политике и политике безопасности Кайей Каллас представили 19-й пакет санкционных мер против РФ. Новый комплекс ограничений затрагивает энергетический сектор, финансовые услуги и торговлю, передает Интерфакс-Украина. 

"Россия демонстрирует всю полноту своего пренебрежения к дипломатии и международному праву. Поэтому мы усиливаем давление. 19-м пакетом санкций, охватывающим энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Кайя Каллас отметила, что Европейский союз нацелен на полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа.

"Наша цель – ускорить отказ от российского сжиженного газа к 1 января 2027 года", – подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, также было снижено ограничение на цену нефти — теперь оно составляет 47,6 доллара США за баррель.

Санкции также будут применены к 118 дополнительным судам так называемого Теневого флота.

"В общей сложности под санкциями ЕС находится более 560 судов. Большие энергетические торговые компании, "Роснефть" и "Газпром нефть", теперь будут полностью запрещены на операции. Активы других компаний также будут заморожены", - подчеркнула президент ЕК.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз нацелен на борьбу с нарушителями санкционного режима.

“Мы преследуем нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года доходы от нефти из России в Европе сократились более чем на 90%. Теперь мы переворачиваем эту страницу навсегда”, – пояснила она.

Финансовая область стала вторым направлением санкционного пакета.

“Мы сосредотачиваемся на финансовых лазейках, которые Россия использует для уклонения от санкций. Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и банков в третьих странах. Мы усиливаем борьбу с обходом санкций. Поскольку тактика уклонения становится все сложнее, наши санкции будут адаптированы, чтобы оставаться на передовой. Таким образом, впервые наши ограничительные меры коснутся криптоплатформ и запрещенных транзакций в криптовалютах. Мы добавляем в список иностранные банки, подключенные к российским альтернативным платежным системам. А также мы ограничиваем транзакции с организациями в специальных экономических зонах”, - перечислила фон дер Ляйен. 

Третьим пунктом фон дер Ляйен назвала новые ограничения на прямой экспорт товаров и технологий, используемых на поле боя.

“Мы также накладываем санкции на 45 компаний в России и третьих странах. Эти компании оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. В войне, управляемой инновациями, прекращение доступа России к ключевым технологиям имеет решающее значение, прежде всего, когда речь идет о беспилотниках. Наш экономический анализ четкий. Наши санкции серьезно влияют на российскую экономику. Процентная ставка составляет 17%. Инфляция постоянно высокая. Доступ России к финансам и доходам постоянно уменьшается. А перегретая военная экономика России подходит к пределам своих возможностей”, - аргументировала фон дер Ляйен.

