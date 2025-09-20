Практика судів
У Парижі після реставрації відкрили для відвідувачів вежі Нотр-Дам-де-Парі

07:54, 20 вересня 2025
424 сходинки та дзвін «Еммануїл» доступні для відвідувачів після пожежі в Нотр-Дамі.
У Парижі після реставрації відкрили для відвідувачів вежі Нотр-Дам-де-Парі
Президент Франції Еммануель Макрон офіційно відкрив доступ до двох веж собору Нотр-Дам-де-Парі, які знову прийматимуть відвідувачів після масштабної реставрації. Про це повідомило французьке видання TF1.

За інформацією Єлисейського палацу, у відновленні веж брали участь понад 2000 майстрів і численні компанії. Новий маршрут відвідування пропонує унікальні краєвиди Парижа та собору, включно з дзвіницями, великими дзвонами, химерами та відбудованим із масивного дуба каркасом даху, відомим як «ліс». Після руйнівної пожежі 2019 року вежі собору були повністю відновлені, ставши частиною другого етапу реставраційного проєкту вартістю 552 мільйони євро, за даними Рахункової палати Франції.

На відміну від самого собору, який є відкритим для всіх, доступ до веж буде обмеженим — лише 400 000 відвідувачів на рік. Щоб піднятися 424 сходинками на тераси собору, розташовані на висоті 69 метрів, потрібно сплатити 16 євро та забронювати квиток онлайн. Екскурсія триває приблизно 45 хвилин і включає огляд нових дубових сходів до південної вежі, раніше недоступної дзвіниці, терас та двох великих дзвонів, зокрема 13-тонного дзвону «Еммануїл», який звучить лише у виняткових випадках.

