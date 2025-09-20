Практика судов
В Париже после реставрации открыли для посетителей башни Нотр-Дам-де-Пари

07:54, 20 сентября 2025
424 ступеньки и колокол «Эммануил» доступны для посетителей после пожара в Нотр-Даме.
В Париже после реставрации открыли для посетителей башни Нотр-Дам-де-Пари
Президент Франции Эммануэль Макрон официально открыл доступ к двум башням собора Нотр-Дам-де-Пари, которые снова будут принимать посетителей после масштабной реставрации. Об этом сообщило французское издание TF1.

По информации Елисейского дворца, в восстановлении башен участвовали более 2000 мастеров и многочисленные компании. Новый маршрут посещения предлагает уникальные виды Парижа и собора, включая колокольни, большие колокола, химеры и восстановленный из массивного дуба каркас крыши, известный как «лес». После разрушительного пожара 2019 года башни собора были полностью восстановлены, став частью второго этапа реставрационного проекта стоимостью 552 миллиона евро, по данным Счетной палаты Франции.

В отличие от самого собора, который открыт для всех, доступ к башням будет ограничен — только 400 000 посетителей в год. Чтобы подняться по 424 ступенькам на террасы собора, расположенные на высоте 69 метров, нужно заплатить 16 евро и забронировать билет онлайн. Экскурсия длится примерно 45 минут и включает осмотр новой дубовой лестницы к южной башне, ранее недоступной колокольне, террас и двух больших колоколов, в частности 13-тонного колокола «Эммануил», который звучит только в исключительных случаях.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
