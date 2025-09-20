Практика судів
У Франції авіадиспетчер заснув під час зміни: літак з пасажирами кружляв у небі над аеропортом

11:49, 20 вересня 2025
Пасажирський рейс не міг приземлитися, бо диспетчер у вежі задрімав — розпочало внутрішнє розслідування.
У Франції авіадиспетчер заснув під час зміни: літак з пасажирами кружляв у небі над аеропортом
У Франції пасажирський рейс був змушений 18 хвилин літати колами над аеропортом на Корсиці через те, що єдиний авіадиспетчер на зміні заснув просто на робочому місці. Про це повідомляє Independent.

Як усе сталося

Інцидент трапився в аеропорту імені Наполеона Бонапарта в Аяччо. Літак Air Corsica Airbus A320, що прямував із Парижа, не зміг отримати дозвіл на посадку та кружляв у небі 18 хвилин.

Пілоти неодноразово намагалися зв’язатися з диспетчерською, але безуспішно. У підсумку викликали пожежників і поліцію, аби потрапити в диспетчерську вежу. Вони знайшли авіадиспетчера, який заснув прямо за робочим столом.

Реакція екіпажу

«За кілька десятиліть кар’єри я ніколи не стикався з подібною ситуацією. Ми просто зробили ще одне коло. Паніки не було, пасажири поставилися до цього з гумором», — розповів капітан літака виданню Corse Matin.

Рейс і так вилетів із затримкою на годину, тож пасажири провели в дорозі довше, ніж очікували. У результаті після пробудження диспетчера він увімкнув вогні злітно-посадкової смуги та дозволив літаку сісти. Посадка пройшла без інцидентів.

Що відомо про диспетчера

Чоловіка перевірили на алкоголь і наркотики — результат був негативним. Французьке управління цивільної авіації (DGAC) повідомило, що розпочало внутрішнє розслідування.

Наразі диспетчер має пройти медичний огляд у лікаря з охорони праці. Також запланована зустріч із керівництвом, яке може ухвалити рішення про дисциплінарне покарання.

Франція

