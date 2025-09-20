Практика судов
Во Франции авиадиспетчер заснул во время смены: самолет с пассажирами кружил в небе над аэропортом

11:49, 20 сентября 2025
Пассажирский рейс не мог приземлиться, потому что диспетчер в башне задремал — начато внутреннее расследование.
Во Франции авиадиспетчер заснул во время смены: самолет с пассажирами кружил в небе над аэропортом
Во Франции пассажирский рейс был вынужден 18 минут кружить над аэропортом на Корсике из-за того, что единственный авиадиспетчер на смене заснул прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Independent.

Как все произошло

Инцидент случился в аэропорту имени Наполеона Бонапарта в Аяччо. Самолет Air Corsica Airbus A320, следовавший из Парижа, не смог получить разрешение на посадку и кружил в небе 18 минут.

Пилоты неоднократно пытались связаться с диспетчерской, но безуспешно. В итоге вызвали пожарных и полицию, чтобы попасть в диспетчерскую башню. Там они обнаружили авиадиспетчера, который заснул прямо за рабочим столом.

Реакция экипажа

«За несколько десятилетий карьеры я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Мы просто сделали еще один круг. Паники не было, пассажиры отнеслись к этому с юмором», — рассказал капитан самолета изданию Corse Matin.

Рейс и так вылетел с задержкой на час, поэтому пассажиры провели в дороге дольше, чем ожидали. В результате после пробуждения диспетчер включил огни взлетно-посадочной полосы и дал разрешение на посадку. Посадка прошла без инцидентов.

Что известно о диспетчере

Мужчину проверили на алкоголь и наркотики — результат оказался отрицательным. Французское управление гражданской авиации (DGAC) сообщило, что начало внутреннее расследование.

Сейчас диспетчер должен пройти медицинский осмотр у врача по охране труда. Также запланирована встреча с руководством, которое может принять решение о дисциплинарном наказании.

