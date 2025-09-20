Практика судів
  1. У світі

В iPhone 17 Pro та Pro Max з'явилася унікальна функція для кінозйомки

18:55, 20 вересня 2025
iPhone 17 Pro тепер знімає у ProRes RAW і синхронізується з професійними камерами.
В iPhone 17 Pro та Pro Max з'явилася унікальна функція для кінозйомки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple представила Final Cut Camera 2.0 — оновлений додаток для професійної зйомки, який розкриває весь потенціал камер у iPhone 17 Pro і Pro Max. Ключові інновації — підтримка ProRes RAW і технології Genlock, що робить флагмани першими смартфонами з прямим записом необробленого відео, повідомляє ITHome.

Ця версія дозволяє знімати у форматі ProRes RAW, фіксуючи сирі дані з сенсора камери для максимальної свободи в постпродакшені. Зйомка в режимі Open Gate використовує всю матрицю, захоплюючи ширше поле зору, ніж стандартне 4K. Apple називає iPhone 17 Pro повноцінним інструментом для кіновиробництва, де користувачі можуть коригувати експозицію, колірну температуру та інші параметри безпосередньо в Final Cut Pro 11.2 або для iPad 2.3.

Технологія Genlock забезпечує точну синхронізацію iPhone з іншими камерами, включаючи професійні, на рівні кадру — ідеально для мультикамерних зйомок. Оновлення також додає швидкий доступ до телевізіка з еквівалентом 200 мм і динамічне регулювання орієнтації фронтальної камери.

Для роботи з Final Cut Camera 2.0 потрібен iPhone XS або новіша модель з iOS 18.6, але повний функціонал доступний лише на iPhone 17 Pro з iOS 26.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Apple технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує, аби справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави могли розглядатися суддею ВАКС одноособово

Замість колегії у складі трьох суддів ВАКС справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зможуть розглядатися суддею одноособово.

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

Уряд у проекті держбюджету на 2026 рік пропонує зупинити дію низки норм закону про захист добросовісних набувачів майна

Пропонується зупинити на 2026 рік дію норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади, за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Підписано обидва закони про порядок обмеження публічного доступу до інформації про оборонні підприємства в електронних реєстрах

Обидва підписані закони передбачають порядок обмеження доступу у публічних електронних реєстрах до інформації про підприємства, які пов’язані зі сферою оборони.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду