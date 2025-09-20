В iPhone 17 Pro та Pro Max з'явилася унікальна функція для кінозйомки

iPhone 17 Pro тепер знімає у ProRes RAW і синхронізується з професійними камерами.

Компанія Apple представила Final Cut Camera 2.0 — оновлений додаток для професійної зйомки, який розкриває весь потенціал камер у iPhone 17 Pro і Pro Max. Ключові інновації — підтримка ProRes RAW і технології Genlock, що робить флагмани першими смартфонами з прямим записом необробленого відео, повідомляє ITHome.

Ця версія дозволяє знімати у форматі ProRes RAW, фіксуючи сирі дані з сенсора камери для максимальної свободи в постпродакшені. Зйомка в режимі Open Gate використовує всю матрицю, захоплюючи ширше поле зору, ніж стандартне 4K. Apple називає iPhone 17 Pro повноцінним інструментом для кіновиробництва, де користувачі можуть коригувати експозицію, колірну температуру та інші параметри безпосередньо в Final Cut Pro 11.2 або для iPad 2.3.

Технологія Genlock забезпечує точну синхронізацію iPhone з іншими камерами, включаючи професійні, на рівні кадру — ідеально для мультикамерних зйомок. Оновлення також додає швидкий доступ до телевізіка з еквівалентом 200 мм і динамічне регулювання орієнтації фронтальної камери.

Для роботи з Final Cut Camera 2.0 потрібен iPhone XS або новіша модель з iOS 18.6, але повний функціонал доступний лише на iPhone 17 Pro з iOS 26.

