В iPhone 17 Pro и Pro Max появилась уникальная функция для киносъемки

Компания Apple представила Final Cut Camera 2.0 — обновленное приложение для профессиональной съемки, которое раскрывает весь потенциал камер в iPhone 17 Pro и Pro Max. Ключевые инновации — поддержка ProRes RAW и технологии Genlock, что делает флагманы первыми смартфонами с прямой записью необработанного видео, сообщает ITHome.

Эта версия позволяет снимать в формате ProRes RAW, фиксируя сырые данные с сенсора камеры для максимальной свободы в постпродакшене. Съемка в режиме Open Gate использует всю матрицу, захватывая более широкое поле зрения, чем стандартное 4K. Apple называет iPhone 17 Pro полноценным инструментом для кинопроизводства, где пользователи могут корректировать экспозицию, цветовую температуру и другие параметры непосредственно в Final Cut Pro 11.2 или для iPad 2.3.

Технология Genlock обеспечивает точную синхронизацию iPhone с другими камерами, включая профессиональные, на уровне кадра — идеально для мультикамерных съемок. Обновление также добавляет быстрый доступ к телевизору с эквивалентом 200 мм и динамическую регулировку ориентации фронтальной камеры.

Для работы с Final Cut Camera 2.0 требуется iPhone XS или более новая модель с iOS 18.6, но полный функционал доступен только на iPhone 17 Pro с iOS 26.

