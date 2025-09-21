У Китаї суд оштрафував підлітків на понад $300 тисяч за витівку зі стравою в ресторані

У Шанхаї двоє 17-річних хлопців повинні виплатити 2,2 млн юанів (понад $308 тисяч) компенсації мережі ресторанів Haidilao після того, як зняли на відео й виклали у соцмережі, як один із них справляє нужду в хотпот. Про це повідомляє South China Morning Post.
П’яні підлітки перебували у приватній кімнаті ресторану. Один із них виліз на стіл і помочився в гарячу страву, а другий зняв це на відео.
Запис швидко поширився в інтернеті, викликавши хвилю обурення китайських користувачів, особливо через ризики для безпеки харчування.
Наслідки для ресторану
Через скандал мережа Haidilao була змушена:
Кожен із 4 109 відвідувачів отримав повне повернення вартості замовлення та додаткову грошову компенсацію у 10-кратному розмірі.
Суд і штраф
14 березня ресторан подав позов проти підлітків та їхніх батьків, вимагаючи понад 23 млн юанів ($3 млн) за матеріальні збитки, репутаційні втрати та шкоду бізнесу.
12 вересня Народний суд району Хуанпу у Шанхаї постановив, що підлітки та їхні батьки мають сплатити ресторанам 2,2 млн юанів.
Сума включає:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.