У Китаї суд оштрафував підлітків на понад $300 тисяч за витівку зі стравою в ресторані

Підлітки повинні виплатити компенсацію мережі ресторанів після того, як зняли на відео й виклали у соцмережі, як один із них справляє нужду в страву.

У Шанхаї двоє 17-річних хлопців повинні виплатити 2,2 млн юанів (понад $308 тисяч) компенсації мережі ресторанів Haidilao після того, як зняли на відео й виклали у соцмережі, як один із них справляє нужду в хотпот. Про це повідомляє South China Morning Post.

П’яні підлітки перебували у приватній кімнаті ресторану. Один із них виліз на стіл і помочився в гарячу страву, а другий зняв це на відео.

Запис швидко поширився в інтернеті, викликавши хвилю обурення китайських користувачів, особливо через ризики для безпеки харчування.

Наслідки для ресторану

Через скандал мережа Haidilao була змушена:

утилізувати все використане столове приладдя,

повністю продезінфікувати заклад,

публічно вибачитися,

відшкодувати витрати більш ніж 4 000 клієнтам, які відвідували ресторан у цей період.

Кожен із 4 109 відвідувачів отримав повне повернення вартості замовлення та додаткову грошову компенсацію у 10-кратному розмірі.

Суд і штраф

14 березня ресторан подав позов проти підлітків та їхніх батьків, вимагаючи понад 23 млн юанів ($3 млн) за матеріальні збитки, репутаційні втрати та шкоду бізнесу.

12 вересня Народний суд району Хуанпу у Шанхаї постановив, що підлітки та їхні батьки мають сплатити ресторанам 2,2 млн юанів.

Сума включає:

130 тис. юанів ($18 тис.) — за пошкоджений посуд і прибирання,

2 млн юанів — за репутаційні та операційні втрати,

70 тис. юанів — за судові витрати.

