В Китае суд оштрафовал подростков более чем на $300 тысяч за выходку с блюдом в ресторане

В Шанхае двое 17-летних юношей должны выплатить 2,2 млн юаней (более $308 тыс.) компенсации сети ресторанов Haidilao после того, как сняли на видео и выложили в соцсети, как один из них справляет нужду в хотпот. Об этом сообщает South China Morning Post.
Пьяные подростки находились в приватной комнате ресторана. Один из них залез на стол и помочился в горячее блюдо, а второй снял это на видео.
Запись быстро распространилась в интернете, вызвав волну возмущения китайских пользователей, особенно из-за рисков для безопасности питания.
Последствия для ресторана
Из-за скандала сеть Haidilao была вынуждена:
Каждый из 4 109 посетителей получил полный возврат стоимости заказа и дополнительную денежную компенсацию в 10-кратном размере.
Суд и штраф
14 марта ресторан подал иск против подростков и их родителей, требуя более 23 млн юаней ($3 млн) за материальный ущерб, репутационные потери и вред бизнесу.
12 сентября Народный суд района Хуанпу в Шанхае постановил, что подростки и их родители должны выплатить ресторанам 2,2 млн юаней.
Сумма включает:
