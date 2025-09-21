Практика судов
В Китае суд оштрафовал подростков более чем на $300 тысяч за выходку с блюдом в ресторане

19:57, 21 сентября 2025
Подростки должны выплатить компенсацию сети ресторанов после того, как сняли на видео и выложили в соцсети, как один из них справляет нужду в блюдо.
В Китае суд оштрафовал подростков более чем на $300 тысяч за выходку с блюдом в ресторане
Фото: unsplash
В Шанхае двое 17-летних юношей должны выплатить 2,2 млн юаней (более $308 тыс.) компенсации сети ресторанов Haidilao после того, как сняли на видео и выложили в соцсети, как один из них справляет нужду в хотпот. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пьяные подростки находились в приватной комнате ресторана. Один из них залез на стол и помочился в горячее блюдо, а второй снял это на видео.

Запись быстро распространилась в интернете, вызвав волну возмущения китайских пользователей, особенно из-за рисков для безопасности питания.

Последствия для ресторана

Из-за скандала сеть Haidilao была вынуждена:

  • утилизировать всю использованную посуду,
  • полностью продезинфицировать заведение,
  • публично извиниться,
  • возместить расходы более чем 4 000 клиентам, которые посещали ресторан в этот период.

Каждый из 4 109 посетителей получил полный возврат стоимости заказа и дополнительную денежную компенсацию в 10-кратном размере.

Суд и штраф

14 марта ресторан подал иск против подростков и их родителей, требуя более 23 млн юаней ($3 млн) за материальный ущерб, репутационные потери и вред бизнесу.

12 сентября Народный суд района Хуанпу в Шанхае постановил, что подростки и их родители должны выплатить ресторанам 2,2 млн юаней.

Сумма включает:

  • 130 тыс. юаней ($18 тыс.) — за повреждённую посуду и уборку,
  • 2 млн юаней — за репутационные и операционные потери,
  • 70 тыс. юаней — за судебные расходы.

