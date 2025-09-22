Трамп заявив, що у Білому домі проведуть бій UFC

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що у Білому домі відбудеться бій чемпіонату по змішаним єдиноборствам (UFC). Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
Американський лідер підкреслив, що у дворі Білого дому за подією зможуть спостерігати шість тисяч людей.
«У нас буде бій UFC прямо в Білому домі. Ймовірно, буде шість тисяч людей перед Білим домом», - сказав Трамп.
Президент Трамп також додав, що парк Елліпс, розташований на південь від огорожі Білого дому, зможе вмістити 80-90 тисяч глядачів.
