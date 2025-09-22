Трамп заявил, что в Белом доме проведут бой UFC

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в Белом доме состоится бой чемпионата по смешанным единоборствам (UFC). Об этом он сказал во время общения с журналистами.
Американский лидер подчеркнул, что во дворе Белого дома за событием смогут наблюдать шесть тысяч человек.
«У нас будет бой UFC прямо в Белом доме. Вероятно, будет шесть тысяч человек перед Белым домом», — сказал Трамп.
Президент Трамп также добавил, что парк Эллипс, расположенный к югу от ограды Белого дома, сможет вместить 80–90 тысяч зрителей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.