Трамп заявил, что в Белом доме проведут бой UFC

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в Белом доме состоится бой чемпионата по смешанным единоборствам (UFC). Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Американский лидер подчеркнул, что во дворе Белого дома за событием смогут наблюдать шесть тысяч человек.

«У нас будет бой UFC прямо в Белом доме. Вероятно, будет шесть тысяч человек перед Белым домом», — сказал Трамп.

Президент Трамп также добавил, что парк Эллипс, расположенный к югу от ограды Белого дома, сможет вместить 80–90 тысяч зрителей.

