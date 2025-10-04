ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників та обговорити деталі плану Трампа

Угруповання ХАМАС погодилось звільнити всіх заручників, але заявило, що інші елементи потребують подальших консультацій.

Угруповання ХАМАС висловило готовність звільнити всіх ізраїльських заручників — живих і загиблих — у межах плану обміну, запропонованого президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Al Jazeera.

«Щоб домогтися припинення військових дій і повного відведення військ із сектору Гази, рух оголошує про згоду звільнити всіх ізраїльських ув'язнених — як живих, так і мертвих, згідно з формулою обміну, яка міститься в пропозиції президента Трампа», — йдеться в заяві.

Угруповання також заявило про згоду передати управління сектором Газа незалежному органу, «заснованому на палестинському національному консенсусі та підтримці арабів та ісламу».

За словами представників ХАМАС, вони пропонують Трампу зробити їх частиною об’єднаної палестинської структури, яка керуватиме Газою після завершення війни з Ізраїлем.

«Рух підтверджує готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей цієї угоди», — наголосили в ХАМАС.

Офіційний представник руху Муса Абу Марзук уточнив, що організація готова до переговорів із усіх питань, пов’язаних із рухом та зброєю. Водночас він підкреслив, що план Трампа не може бути реалізований без прямих перемовин.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має негайно припинити бомбардування сектора Газа, аби забезпечити безпечне звільнення заручників. На його думку, ХАМАС, судячи із заяви, готовий до довгострокового миру.

«Умови для виведення заручників із Гази на поточному етапі надто небезпечні, питання безпеки перебувають на стадії обговорення», — написав він.

