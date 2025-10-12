У Британії адвокат, який 10 років приховував провал справи клієнтки, зізнався у брехні

Адвокат понад 10 років обманював клієнтку, переконуючи її, що справа триває, хоча її давно було закрито через його помилку.

У Британії адвокат із понад 30-річним стажем визнав, що понад десять років обманював клієнтку, переконуючи її, що справа ще розглядається, хоча її було закрито через його власну помилку. Про це повідомляє Law Gazette.

Девід Чалкрафт, який працював у сфері медичного права з 1985 року, зізнався у серйозному порушенні професійної етики. Він погодився на виключення зі списку практикуючих юристів після того, як стало відомо, що протягом десяти років приховував від клієнтки провал її позову проти North Middlesex University Hospital Trust.

Як адвокат приховував правду

У 2012 році Чалкрафт пропустив процесуальний строк для подання позову, і справу було відхилено. Замість того, щоб повідомити клієнтку, він продовжував імітувати активне ведення справи: надсилав листи, просив нібито оновлені медичні документи та навіть звертався до експертів.

Усе це тривало до січня 2023 року, коли юрист нарешті зізнався клієнтці та її доньці у листі:

«Я більше не хочу вигадувати виправдання чи говорити неправду. Справа була закрита через мої помилки. Я був занадто боягузливим, щоб зізнатися тоді, і відтоді залишався тим самим боягузом».

Чалкрафт визнав, що його поведінка була «огидною і ганебною», і зізнався, що нікому у своїй фірмі про це не розповідав.

Інші порушення

Розслідування виявило, що у 2017 році юрист без дозволу клієнта самовільно врегулював іншу справу про медичну недбалість, отримавши 11 тисяч фунтів стерлінгів. Протягом наступних чотирьох років він продовжував писати клієнтові, нібито очікуючи медичні звіти, хоча справа вже була закрита.

Отримані кошти Чалкрафт не перераховував понад рік.

Рішення дисциплінарного трибуналу

Після розслідування Регуляторна служба юристів (SRA) погодила з ним покарання — позбавлення права на юридичну практику.

Дисциплінарний трибунал затвердив це рішення та зобов’язав Чалкрафта сплатити 10 тисяч фунтів судових витрат.

