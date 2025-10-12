В Великобритании адвокат, который 10 лет скрывал провал дела клиентки, признался во лжи

Адвокат более 10 лет обманывал клиентку, убеждая ее, что дело продолжается, хотя оно давно было закрыто из-за его ошибки.

В Великобритании адвокат с более чем 30-летним стажем признал, что более десяти лет обманывал клиентку, убеждая ее, что дело все еще рассматривается, хотя его было закрыто из-за собственной ошибки. Об этом сообщает Law Gazette.

Дэвид Чалкрафт, работавший в сфере медицинского права с 1985 года, признался в серьезном нарушении профессиональной этики. Он согласился на исключение из списка практикующих юристов после того, как стало известно, что на протяжении десяти лет скрывал от клиентки провал ее иска против North Middlesex University Hospital Trust.

Как адвокат скрывал правду

В 2012 году Чалкрафт пропустил процессуальный срок для подачи иска, и дело было отклонено. Вместо того чтобы сообщить клиентке, он продолжал имитировать активное ведение дела: отправлял письма, запрашивал якобы обновленные медицинские документы и даже обращался к экспертам.

Все это продолжалось до января 2023 года, когда юрист наконец признался клиентке и ее дочери в письме:

«Я больше не хочу придумывать оправдания или говорить неправду. Дело было закрыто из-за моих ошибок. Я был слишком труслив, чтобы признаться тогда, и с тех пор оставался тем же трусом».

Чалкрафт признал, что его поведение было «отвратительным и позорным», и признался, что никому в своей фирме об этом не рассказывал.

Другие нарушения

Расследование показало, что в 2017 году юрист без разрешения клиента самовольно урегулировал другое дело о медицинской халатности, получив 11 тысяч фунтов стерлингов. В течение следующих четырех лет он продолжал писать клиенту, будто ожидает медицинские отчеты, хотя дело уже было закрыто.

Полученные средства Чалкрафт не перечислял более года.

Решение дисциплинарного трибунала

После расследования Регуляторная служба юристов (SRA) согласовала с ним наказание — лишение права на юридическую практику.

Дисциплинарный трибунал утвердил это решение и обязал Чалкрафта выплатить 10 тысяч фунтов судебных расходов.

