Практика судов
  1. В мире

В Великобритании адвокат, который 10 лет скрывал провал дела клиентки, признался во лжи

13:42, 12 октября 2025
Адвокат более 10 лет обманывал клиентку, убеждая ее, что дело продолжается, хотя оно давно было закрыто из-за его ошибки.
В Великобритании адвокат, который 10 лет скрывал провал дела клиентки, признался во лжи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании адвокат с более чем 30-летним стажем признал, что более десяти лет обманывал клиентку, убеждая ее, что дело все еще рассматривается, хотя его было закрыто из-за собственной ошибки. Об этом сообщает Law Gazette.

Дэвид Чалкрафт, работавший в сфере медицинского права с 1985 года, признался в серьезном нарушении профессиональной этики. Он согласился на исключение из списка практикующих юристов после того, как стало известно, что на протяжении десяти лет скрывал от клиентки провал ее иска против North Middlesex University Hospital Trust.

Как адвокат скрывал правду

В 2012 году Чалкрафт пропустил процессуальный срок для подачи иска, и дело было отклонено. Вместо того чтобы сообщить клиентке, он продолжал имитировать активное ведение дела: отправлял письма, запрашивал якобы обновленные медицинские документы и даже обращался к экспертам.

Все это продолжалось до января 2023 года, когда юрист наконец признался клиентке и ее дочери в письме:

«Я больше не хочу придумывать оправдания или говорить неправду. Дело было закрыто из-за моих ошибок. Я был слишком труслив, чтобы признаться тогда, и с тех пор оставался тем же трусом».

Чалкрафт признал, что его поведение было «отвратительным и позорным», и признался, что никому в своей фирме об этом не рассказывал.

Другие нарушения

Расследование показало, что в 2017 году юрист без разрешения клиента самовольно урегулировал другое дело о медицинской халатности, получив 11 тысяч фунтов стерлингов. В течение следующих четырех лет он продолжал писать клиенту, будто ожидает медицинские отчеты, хотя дело уже было закрыто.

Полученные средства Чалкрафт не перечислял более года.

Решение дисциплинарного трибунала

После расследования Регуляторная служба юристов (SRA) согласовала с ним наказание — лишение права на юридическую практику.

Дисциплинарный трибунал утвердил это решение и обязал Чалкрафта выплатить 10 тысяч фунтов судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты одобрили законопроект о возобновлении плановых проверок разрешительных органов относительно выдачи ими разрешительных документов предпринимателям

Плановые проверки соблюдения разрешительными органами требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера будут возобновлены после принятия закона в целом.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

Верховная Рада рассмотрит новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести понятия «добропорядочность» и «снятие корпоративной вуали»

Руслан Стефанчук предлагает новую редакцию Гражданского кодекса, в которой появятся понятия «добропорядочность» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также будет закреплена презумпция частных правоотношений.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

Конкурсы планируют возобновить с 1 июня 2026 года.

С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України