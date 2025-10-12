Троє геймерів в Індії збожеволіли через онлайн-ігри — лікарі зафіксували унікальний випадок

Після трьох років онлайн-ігор троє чоловіків повірили, що за ними стежить штучний інтелект.

В Індії зафіксували перший у світі масовий психоз серед геймерів. Троє чоловіків були переконані, що за ними стежить штучний інтелект. Лікарі вперше довели, що колективний психоз може виникнути без фізичного контакту між людьми — лише через спільне онлайн-спілкування.

Як повідомляє видання Consortium Psychiatricum, фахівці мережі клінік Apollo Hospitals в Індії описали унікальний випадок психічного розладу, спричиненого тривалими онлайн-іграми. Це перший у світі документально підтверджений випадок масового психозу серед геймерів.

Як розвивалася хвороба

Троє молодих чоловіків із штату Західна Бенгалія протягом трьох років щодня грали разом у відеоігри онлайн. З часом у всіх з’явилися однакові симптоми марення — вони почали вірити, що за ними стежить штучний інтелект, який нібито аналізує їхню поведінку й передбачає дії.

Першим до лікарів звернувся один із геймерів, який поділився своїми підозрами з друзями. Коли психіатри Apollo Hospitals зв’язалися з іншими двома гравцями, виявилося, що всі троє мають однаковий психічний розлад — folie à trois, або «божевілля трьох».

Симптоми та лікування

Перший пацієнт скаржився на параною, страх цифрового переслідування та безсоння. Його друзі перейняли ці ідеї, стали соціально ізольованими й емоційно залежними від нього.

Лікарі призначили чоловікам антипсихотичні препарати та тимчасово заборонили користування інтернетом. Уже через три місяці фахівці відзначили значне покращення стану всіх пацієнтів і поступове відновлення їхніх соціальних зв’язків.

Висновки лікарів

Дослідники наголошують, що цей випадок показує — віртуальні зв’язки можуть мати такий самий вплив на психіку, як і реальні, тому психіатрам варто уважніше ставитися до цифрового життя своїх пацієнтів.

