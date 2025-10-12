Трое геймеров в Индии сошли с ума из-за онлайн-игр — врачи зафиксировали уникальный случай

После трех лет онлайн-игр трое мужчин поверили, что за ними следит искусственный интеллект.

В Индии зафиксировали первый в мире массовый психоз среди геймеров. Трое мужчин были убеждены, что за ними следит искусственный интеллект. Врачи впервые доказали, что коллективный психоз может возникнуть без физического контакта между людьми — только через совместное онлайн-общение.

Как сообщает издание Consortium Psychiatricum, специалисты сети клиник Apollo Hospitals в Индии описали уникальный случай психического расстройства, вызванного длительными онлайн-играми. Это первый в мире документально подтвержденный случай массового психоза среди геймеров.

Как развивалась болезнь

Трое молодых мужчин из штата Западная Бенгалия на протяжении трех лет ежедневно играли вместе в видеоигры онлайн. Со временем у всех появились одинаковые симптомы бреда — они начали верить, что за ними следит искусственный интеллект, который якобы анализирует их поведение и предсказывает действия.

Первым к врачам обратился один из геймеров, который поделился своими подозрениями с друзьями. Когда психиатры Apollo Hospitals связались с другими двумя игроками, оказалось, что все трое имеют одно и то же психическое расстройство — folie à trois, или «безумие троих».

Симптомы и лечение

Первый пациент жаловался на паранойю, страх цифрового преследования и бессонницу. Его друзья переняли эти идеи, стали социально изолированными и эмоционально зависимыми от него.

Врачи назначили мужчинам антипсихотические препараты и временно запретили пользоваться интернетом. Уже через три месяца специалисты отметили значительное улучшение состояния всех пациентов и постепенное восстановление их социальных связей.

Выводы врачей

Исследователи подчеркивают, что этот случай показывает — виртуальные связи могут оказывать такое же влияние на психику, как и реальные, поэтому психиатрам стоит внимательнее относиться к цифровой жизни своих пациентов.

