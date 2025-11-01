ChatGPT більше не консультує з медицини й права — нові обмеження OpenAI

Чат-бот видає лише довідкову інформацію та скеровує до фахівців.

Компанія OpenAI оновила правила використання ChatGPT, заборонивши надання консультацій із юридичних і медичних питань. Про це повідомили користувачі Reddit.

Тепер на такі запити ChatGPT надає лише загальну інформацію з інтернету та рекомендує звертатися до лікарів чи юристів. Аналіз медичних знімків і фото тіла також припинено.

Обійти обмеження через «гіпотетичні» сценарії не вдається: алгоритм видає узагальнені відповіді та скеровує до ліцензованих фахівців. Користувачі зазначають, що чат-бот більше не підтримує раніше розпочаті діалоги на ці теми.

OpenAI офіційно не коментувала зміни, але, ймовірно, вони спрямовані на уникнення правових ризиків. Статистика вказує на зростання використання ChatGPT для медичних і юридичних консультацій, зокрема в судових справах, що може загрожувати компанії через відсутність захисту за законами про лікарську чи адвокатську таємницю.

