ChatGPT больше не консультирует по медицине и праву — новые ограничения OpenAI

Компания OpenAI обновила правила использования ChatGPT, запретив предоставление консультаций по юридическим и медицинским вопросам. Об этом сообщили пользователи Reddit.

Теперь на такие запросы ChatGPT предоставляет только общую информацию из интернета и рекомендует обращаться к врачам или юристам. Анализ медицинских снимков и фото тела также прекращен.

Обойти ограничения через «гипотетические» сценарии не удается: алгоритм выдает обобщенные ответы и направляет к лицензированным специалистам. Пользователи отмечают, что чат-бот больше не поддерживает ранее начатые диалоги на эти темы.

OpenAI официально не комментировала изменения, но, вероятно, они направлены на избежание правовых рисков. Статистика указывает на рост использования ChatGPT для медицинских и юридических консультаций, в частности в судебных делах, что может угрожать компании из-за отсутствия защиты по законам о врачебной или адвокатской тайне.

