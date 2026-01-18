  1. У світі

Збрехала опоненту і втягнула колегу: британська юристка втратила право на професію

16:37, 18 січня 2026
Юристка вигадала подання заяви до суду, тиснула на опонента без адвоката та намагалася залучити молодшу співробітницю до обману.
У Великій Британії припинили професійну діяльність юристки з сімейного права, яка намагалася ввести в оману іншу сторону судового процесу та залучити до цього молодшу колегу. Таке рішення ухвалив дисциплінарний трибунал для юристів, передає Law Gazette.

Як усе відбулося

У вересні 2023 року 43-річна Кірстен Томлінсон, яка працювала у юридичній фірмі Irwin Mitchell, вела сімейну справу. Вона повідомила опонентові, що нібито подала заяву до суду від імені свого клієнта і що цю заяву відкличуть лише після того, як він надасть потрібні документи.

Насправді жодної заяви до суду не подавали. Це Томлінсон добре знала. Більше того, в електронному листі до своєї молодшої колеги вона прямо написала, що опонент «не знає, що ми нічого не подавали», і що його навмисно ввели в оману. Лист вона завершила смайликом.

Опонент без захисту

Чоловік, якому писала юристка, не мав адвоката і неодноразово говорив, що судова тяганина дається йому дуже важко психологічно. Попри це, Томлінсон продовжувала тиснути на нього, пов’язуючи «відкликання заяви» з підписанням фінансової форми D81.

Молодша колега відмовилася надсилати неправдиве повідомлення. Вона звернулася до партнера фірми, пояснивши, що вважає таку поведінку неприпустимою.

Визнання обману

Керівництво Irwin Mitchell одразу викликало Томлінсон на розмову. Під час зустрічі вона визнала, що:

  • жодної заяви до суду не подавала;
  • повідомила опонентові неправдиву інформацію;
  • діяла без погодження з клієнтом.

Керівна партнерка фірми прямо сказала, що компанія збрехала іншій стороні справи, а потім ще й намагалася втягнути в це молодшу співробітницю.

Сама Томлінсон вибачилася і заявила, що хотіла швидше завершити справу для клієнта, але назвала свої дії «дурними».

Що було далі

За два дні після цього юристка залишила Irwin Mitchell, тож внутрішнього покарання у фірмі не застосовували. Пізніше вона влаштувалася до іншої юридичної компанії — Brabners LLP, але і там пропрацювала недовго, звільнившись у квітні минулого року.

Юристка, яка працювала у професії з 2010 року, уклала угоду з наглядовим органом — Solicitors Regulation Authority — і повністю визнала всі звинувачення, зокрема в нечесній поведінці.

Вона намагалася пом’якшити відповідальність, наголошуючи, що це були лише два епізоди за 15 років бездоганної роботи. Водночас сама визнала, що її лист до колеги «виглядає жахливо» і був написаний поспіхом.

Рішення трибуналу

Дисциплінарний трибунал не погодився з аргументами захисту. Там заявили, що йдеться не про випадкову помилку, а про свідому спробу обману, яку згодом намагалися реалізувати через іншого працівника.

У підсумку Томлінсон позбавили права працювати юристкою та зобов’язали сплатити 1 тисячу фунтів стерлінгів судових витрат.

юрист Велика Британія

