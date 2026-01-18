Солгала оппоненту и втянула коллегу: британская юристка лишилась права на профессию
В Великобритании прекратили профессиональную деятельность юристки по семейному праву, которая пыталась ввести в заблуждение другую сторону судебного процесса и привлечь к этому младшую коллегу. Такое решение принял дисциплинарный трибунал для юристов, сообщает Law Gazette.
Как все произошло
В сентябре 2023 года 43-летняя Кирстен Томлинсон, работавшая в юридической фирме Irwin Mitchell, вела семейное дело. Она сообщила оппоненту, что якобы подала заявление в суд от имени своего клиента и что это заявление будет отозвано только после того, как он предоставит необходимые документы.
На самом деле никакого заявления в суд не подавали. Томлинсон это прекрасно знала. Более того, в электронном письме своей младшей коллеге она прямо написала, что оппонент «не знает, что мы ничего не подавали», и что его сознательно ввели в заблуждение. Письмо она завершила смайликом.
Оппонент без защиты
Мужчина, которому писала юристка, не имел адвоката и неоднократно говорил, что судебная тяжба дается ему очень тяжело психологически. Несмотря на это, Томлинсон продолжала оказывать на него давление, связывая «отзыв заявления» с подписанием финансовой формы D81.
Младшая коллега отказалась отправлять ложное сообщение. Она обратилась к партнеру фирмы, объяснив, что считает такое поведение недопустимым.
Признание обмана
Руководство Irwin Mitchell сразу вызвало Томлинсон на разговор. Во время встречи она признала, что:
- никакого заявления в суд не подавала;
- сообщила оппоненту недостоверную информацию;
- действовала без согласования с клиентом.
Руководящая партнерка фирмы прямо заявила, что компания солгала другой стороне дела, а затем еще и попыталась втянуть в это младшую сотрудницу.
Сама Томлинсон извинилась и сказала, что хотела быстрее завершить дело для клиента, но назвала свои действия «глупыми».
Что было дальше
Через два дня после этого юристка покинула Irwin Mitchell, поэтому внутреннее наказание в фирме не применяли. Позже она устроилась в другую юридическую компанию — Brabners LLP, однако и там проработала недолго, уволившись в апреле прошлого года.
Юристка, работавшая в профессии с 2010 года, заключила соглашение с надзорным органом — Solicitors Regulation Authority — и полностью признала все обвинения, в том числе в нечестном поведении.
Она пыталась смягчить ответственность, подчеркивая, что это были лишь два эпизода за 15 лет безупречной работы. При этом сама признала, что ее письмо коллеге «выглядит ужасно» и было написано в спешке.
Решение трибунала
Дисциплинарный трибунал не согласился с аргументами защиты. Там заявили, что речь идет не о случайной ошибке, а о сознательной попытке обмана, которую затем пытались реализовать через другого сотрудника.
В итоге Томлинсон лишили права работать юристкой и обязали уплатить 1 тысячу фунтов стерлингов судебных расходов.
