  1. В мире

Солгала оппоненту и втянула коллегу: британская юристка лишилась права на профессию

16:37, 18 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юристка выдумала подачу заявления в суд, оказывала давление на оппонента без адвоката и пыталась привлечь младшую сотрудницу к обману.
Солгала оппоненту и втянула коллегу: британская юристка лишилась права на профессию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании прекратили профессиональную деятельность юристки по семейному праву, которая пыталась ввести в заблуждение другую сторону судебного процесса и привлечь к этому младшую коллегу. Такое решение принял дисциплинарный трибунал для юристов, сообщает Law Gazette.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как все произошло

В сентябре 2023 года 43-летняя Кирстен Томлинсон, работавшая в юридической фирме Irwin Mitchell, вела семейное дело. Она сообщила оппоненту, что якобы подала заявление в суд от имени своего клиента и что это заявление будет отозвано только после того, как он предоставит необходимые документы.

На самом деле никакого заявления в суд не подавали. Томлинсон это прекрасно знала. Более того, в электронном письме своей младшей коллеге она прямо написала, что оппонент «не знает, что мы ничего не подавали», и что его сознательно ввели в заблуждение. Письмо она завершила смайликом.

Оппонент без защиты

Мужчина, которому писала юристка, не имел адвоката и неоднократно говорил, что судебная тяжба дается ему очень тяжело психологически. Несмотря на это, Томлинсон продолжала оказывать на него давление, связывая «отзыв заявления» с подписанием финансовой формы D81.

Младшая коллега отказалась отправлять ложное сообщение. Она обратилась к партнеру фирмы, объяснив, что считает такое поведение недопустимым.

Признание обмана

Руководство Irwin Mitchell сразу вызвало Томлинсон на разговор. Во время встречи она признала, что:

  • никакого заявления в суд не подавала;
  • сообщила оппоненту недостоверную информацию;
  • действовала без согласования с клиентом.

Руководящая партнерка фирмы прямо заявила, что компания солгала другой стороне дела, а затем еще и попыталась втянуть в это младшую сотрудницу.

Сама Томлинсон извинилась и сказала, что хотела быстрее завершить дело для клиента, но назвала свои действия «глупыми».

Что было дальше

Через два дня после этого юристка покинула Irwin Mitchell, поэтому внутреннее наказание в фирме не применяли. Позже она устроилась в другую юридическую компанию — Brabners LLP, однако и там проработала недолго, уволившись в апреле прошлого года.

Юристка, работавшая в профессии с 2010 года, заключила соглашение с надзорным органом — Solicitors Regulation Authority — и полностью признала все обвинения, в том числе в нечестном поведении.

Она пыталась смягчить ответственность, подчеркивая, что это были лишь два эпизода за 15 лет безупречной работы. При этом сама признала, что ее письмо коллеге «выглядит ужасно» и было написано в спешке.

Решение трибунала

Дисциплинарный трибунал не согласился с аргументами защиты. Там заявили, что речь идет не о случайной ошибке, а о сознательной попытке обмана, которую затем пытались реализовать через другого сотрудника.

В итоге Томлинсон лишили права работать юристкой и обязали уплатить 1 тысячу фунтов стерлингов судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]