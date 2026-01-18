Солгала оппоненту и втянула коллегу: британская юристка лишилась права на профессию

Юристка выдумала подачу заявления в суд, оказывала давление на оппонента без адвоката и пыталась привлечь младшую сотрудницу к обману.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании прекратили профессиональную деятельность юристки по семейному праву, которая пыталась ввести в заблуждение другую сторону судебного процесса и привлечь к этому младшую коллегу. Такое решение принял дисциплинарный трибунал для юристов, сообщает Law Gazette.

Как все произошло

В сентябре 2023 года 43-летняя Кирстен Томлинсон, работавшая в юридической фирме Irwin Mitchell, вела семейное дело. Она сообщила оппоненту, что якобы подала заявление в суд от имени своего клиента и что это заявление будет отозвано только после того, как он предоставит необходимые документы.

На самом деле никакого заявления в суд не подавали. Томлинсон это прекрасно знала. Более того, в электронном письме своей младшей коллеге она прямо написала, что оппонент «не знает, что мы ничего не подавали», и что его сознательно ввели в заблуждение. Письмо она завершила смайликом.

Оппонент без защиты

Мужчина, которому писала юристка, не имел адвоката и неоднократно говорил, что судебная тяжба дается ему очень тяжело психологически. Несмотря на это, Томлинсон продолжала оказывать на него давление, связывая «отзыв заявления» с подписанием финансовой формы D81.

Младшая коллега отказалась отправлять ложное сообщение. Она обратилась к партнеру фирмы, объяснив, что считает такое поведение недопустимым.

Признание обмана

Руководство Irwin Mitchell сразу вызвало Томлинсон на разговор. Во время встречи она признала, что:

никакого заявления в суд не подавала;

сообщила оппоненту недостоверную информацию;

действовала без согласования с клиентом.

Руководящая партнерка фирмы прямо заявила, что компания солгала другой стороне дела, а затем еще и попыталась втянуть в это младшую сотрудницу.

Сама Томлинсон извинилась и сказала, что хотела быстрее завершить дело для клиента, но назвала свои действия «глупыми».

Что было дальше

Через два дня после этого юристка покинула Irwin Mitchell, поэтому внутреннее наказание в фирме не применяли. Позже она устроилась в другую юридическую компанию — Brabners LLP, однако и там проработала недолго, уволившись в апреле прошлого года.

Юристка, работавшая в профессии с 2010 года, заключила соглашение с надзорным органом — Solicitors Regulation Authority — и полностью признала все обвинения, в том числе в нечестном поведении.

Она пыталась смягчить ответственность, подчеркивая, что это были лишь два эпизода за 15 лет безупречной работы. При этом сама признала, что ее письмо коллеге «выглядит ужасно» и было написано в спешке.

Решение трибунала

Дисциплинарный трибунал не согласился с аргументами защиты. Там заявили, что речь идет не о случайной ошибке, а о сознательной попытке обмана, которую затем пытались реализовать через другого сотрудника.

В итоге Томлинсон лишили права работать юристкой и обязали уплатить 1 тысячу фунтов стерлингов судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.