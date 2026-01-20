Трамп пригрозив 200% митами на французьке шампанське через відмову Макрона приєднатися до «Ради миру»
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона про небажання приєднуватися до «Ради миру».
Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що у разі «ворожої поведінки» з боку Франції Сполучені Штати можуть запровадити 200-відсоткові мита на французьке вино та шампанське. За його словами, такі заходи нібито змусили б Париж переглянути свою позицію.
«Ніхто не хоче бачити його, бо він дуже скоро залишить свою посаду. Якщо вони поводитимуться вороже, я запроваджу 200% тариф на його вино та шампанське — і він погодиться», — сказав президент США.
Коментуючи повідомлення про відмову Макрона долучатися до створюваної США Ради миру, Трамп також заявив, що французький лідер нібито не має підтримки та «скоро залишить посаду».
Згідно з проєктом статуту Ради, з яким ознайомився Bloomberg, адміністрація Трампа пропонує країнам, які бажають отримати постійне членство, внести щонайменше 1 мільярд доларів. Водночас Дональд Трамп має стати першим головою Ради та отримати широкі повноваження щодо ухвалення рішень про членство.
