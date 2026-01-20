Трамп пригрозил 200% пошлинами на французское шампанское из-за отказа Макрона присоединиться к «Совету мира»

Президент США заявил, что торговое давление заставит Париж пересмотреть позицию в отношении американской инициативы.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление президента Франции Эмманюеля Макрона о нежелании присоединяться к «Совету мира».

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что в случае «враждебного поведения» со стороны Франции Соединенные Штаты могут ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское. По его словам, такие меры якобы заставили бы Париж пересмотреть свою позицию.

«Никто не хочет видеть его, потому что он очень скоро оставит свою должность. Если они будут вести себя враждебно, я введу 200% тариф на его вино и шампанское — и он согласится», — сказал президент США.

Комментируя сообщения об отказе Макрона присоединяться к создаваемому США Совету мира, Трамп также заявил, что французский лидер якобы не имеет поддержки и «скоро оставит должность».

Согласно проекту устава Совета, с которым ознакомился Bloomberg, администрация Трампа предлагает странам, которые хотят получить постоянное членство, внести не менее 1 миллиарда долларов. При этом Дональд Трамп должен стать первым председателем Совета и получить широкие полномочия по принятию решений о членстве.

