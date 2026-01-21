Літак Трампа після вильоту в Давос раптово повернувся до США: що сталося

Літак президента США, який летів на Всесвітній економічний форум у Давосі, повернувся назад у CША через несправність.

Фото: gettyimages

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Літак, яким президент США Дональд Трамп прямував до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі, був змушений повернутися на авіабазу Ендрюс майже одразу після зльоту. Причиною стала незначна несправність в електросистемі борта. Про це інформує CNN.

Як стало відомо, борт Air Force One успішно приземлився, а Трамп і особи, які його супроводжують, розділяться на два літаки меншого розміру. Тож Трамп все ж поїде до Давосу.

Нагадаємо, що Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 19 січня і триватиме до 23 січня.

На цьому заході зберуться близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.