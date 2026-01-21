  1. У світі

Літак Трампа після вильоту в Давос раптово повернувся до США: що сталося

08:14, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Літак президента США, який летів на Всесвітній економічний форум у Давосі, повернувся назад у CША через несправність.
Літак Трампа після вильоту в Давос раптово повернувся до США: що сталося
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Літак, яким президент США Дональд Трамп прямував до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі, був змушений повернутися на авіабазу Ендрюс майже одразу після зльоту. Причиною стала незначна несправність в електросистемі борта. Про це інформує CNN.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як стало відомо, борт Air Force One успішно приземлився, а Трамп і особи, які його супроводжують, розділяться на два літаки меншого розміру. Тож Трамп все ж поїде до Давосу. 

Нагадаємо, що Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 19 січня і триватиме до 23 січня.

На цьому заході зберуться близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Швейцарія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]