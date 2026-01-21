  1. В мире

Самолет Трампа после вылета в Давос внезапно вернулся в США: что произошло

08:14, 21 января 2026
Самолет президента США, летевшего на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся обратно в США из-за неисправности.
Самолет Трампа после вылета в Давос внезапно вернулся в США: что произошло
Самолет, по которому президент США Дональд Трамп направлялся в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс почти сразу после взлета. Причиной послужила незначительная неисправность в электросистеме борта. Об этом сообщает CNN.

Как стало известно, борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера. Так что Трамп все же поедет в Давос.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 19 января и продлится до 23 января.

На этом мероприятии соберутся около 3000 участников из более чем 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена ​​на самом высоком уровне.

