Самолет Трампа после вылета в Давос внезапно вернулся в США: что произошло
Самолет, по которому президент США Дональд Трамп направлялся в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс почти сразу после взлета. Причиной послужила незначительная неисправность в электросистеме борта. Об этом сообщает CNN.
Как стало известно, борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера. Так что Трамп все же поедет в Давос.
Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 19 января и продлится до 23 января.
На этом мероприятии соберутся около 3000 участников из более чем 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.
