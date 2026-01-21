Юрист у Британії збрехав про онкологію заради відпустки — його виключили з професії

Брехня про тяжку хворобу й фальсифікація довідок коштували адвокату кар’єри.

У Великій Британії дисциплінарний орган позбавив права на адвокатську практику юриста, який збрехав роботодавцю про онкологічне захворювання, щоб отримати відпустку, а згодом підкріпив цю неправду підробленими медичними документами. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Як встановив Solicitors Disciplinary Tribunal, юрист міжнародної фірми Reed Smith Сохам Нітін Панчамія у вересні–листопаді 2023 року неправдиво заявляв керівництву, що в нього нібито діагностували рак і він проходить лікування.

Зокрема, у листі керівнику він просив тиждень щорічної відпустки, повідомивши, що «рак повернувся». Пізніше під час телефонної розмови з HR-менеджером юрист стверджував, що проходить профілактичну хіміотерапію через рак хребта.

Підроблені документи та відсторонення

Коли компанія попросила надати медичну довідку, Панчамія спочатку заявив, що лікування припинив і «з ним усе гаразд». Згодом він усе ж надіслав медичний документ, однак через невідповідності фірма звернулася до лікаря для перевірки його справжності. Медик підтвердив, що довідка є фальшивою. Після цього юриста відсторонили від роботи.

Визнання провини та оцінка суду

Панчамія, який був допущений до адвокатської практики у 2017 році, визнав усі звинувачення, зокрема й те, що його поведінка була нечесною.

У рішенні трибуналу зазначено, що на момент порушень юрист переживав «надзвичайно складні особисті обставини». Водночас суд наголосив: його дії були «серйозними за кожним окремим епізодом і в сукупності — надзвичайно серйозними», а нечесність — «навмисною, прорахованою та повторюваною».

Трибунал підкреслив, що спочатку неправда була продиктована бажанням отримати відгул, але згодом юрист продовжував брехати, аби приховати перший обман, зловживаючи довірою роботодавця. Попри численні можливості виправити ситуацію до викриття, він цього не зробив, а натомість пішов на «винятковий крок» — фальсифікацію медичних доказів.

Покарання

Попри те, що трибунал заявив про співчуття до особистих труднощів і проблем із ментальним здоров’ям Панчамії та відзначив його каяття і раннє визнання провини, суд дійшов висновку: єдиним пропорційним покаранням є виключення з професії.

У підсумку Панчамію виключили з реєстру адвокатів і зобов’язали сплатити 22 тисячі фунтів стерлінгів судових витрат. Суму зменшили на 10 тисяч фунтів порівняно з вимогами Solicitors Regulation Authority, оскільки трибунал визнав заявлений фіксований гонорар надмірним.

