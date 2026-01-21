  1. В мире

Юрист в Великобритании солгал об онкологии ради отпуска — его исключили из профессии

20:12, 21 января 2026
Ложь о тяжелой болезни и фальсификация справок стоили адвокату карьеры.
Великобритании дисциплинарный орган лишил права на адвокатскую практику юриста, который солгал работодателю об онкологическом заболевании, чтобы получить отпуск, а впоследствии подкрепил эту ложь поддельными медицинскими документами. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Как установил Solicitors Disciplinary Tribunal, юрист международной фирмы Reed Smith Сохам Нитин Панчамия в сентябре–ноябре 2023 года ложно заявлял руководству, что у него якобы диагностировали рак и он проходит лечение.

В частности, в письме руководителю он просил неделю ежегодного отпуска, сообщив, что «рак вернулся». Позднее во время телефонного разговора с HR-менеджером юрист утверждал, что проходит профилактическую химиотерапию из-за рака позвоночника.

Поддельные документы и отстранение

Когда компания попросила предоставить медицинскую справку, Панчамия сначала заявил, что лечение прекратил и «с ним все в порядке». Позднее он все же направил медицинский документ, однако из-за несоответствий фирма обратилась к врачу для проверки его подлинности. Медик подтвердил, что справка является фальшивой. После этого юриста отстранили от работы.

Признание вины и оценка суда

Панчамия, который был допущен к адвокатской практике в 2017 году, признал все обвинения, в том числе и то, что его поведение было нечестным.

В решении трибунала отмечено, что на момент нарушений юрист переживал «чрезвычайно сложные личные обстоятельства». В то же время суд подчеркнул: его действия были «серьезными по каждому отдельному эпизоду и в совокупности — чрезвычайно серьезными», а нечестность — «умышленной, просчитанной и повторяющейся».

Трибунал подчеркнул, что изначально ложь была продиктована желанием получить отгул, однако впоследствии юрист продолжал лгать, чтобы скрыть первый обман, злоупотребляя доверием работодателя. Несмотря на многочисленные возможности исправить ситуацию до разоблачения, он этого не сделал, а вместо этого пошел на «исключительный шаг» — фальсификацию медицинских доказательств.

Наказание

Несмотря на то, что трибунал заявил о сочувствии к личным трудностям и проблемам с ментальным здоровьем Панчамии и отметил его раскаяние и раннее признание вины, суд пришел к выводу: единственным пропорциональным наказанием является исключение из профессии.

В итоге Панчамию исключили из реестра адвокатов и обязали уплатить 22 тысячи фунтов стерлингов судебных издержек. Сумму уменьшили на 10 тысяч фунтов по сравнению с требованиями Solicitors Regulation Authority, поскольку трибунал признал заявленный фиксированный гонорар чрезмерным.

юрист Великобритания

